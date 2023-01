Engela vyřadila z Dakaru závada. Důvod? Možná špatný benzin od pořadatelů

Milan Engel nedokončil 5. etapu Dakaru a v oficiální klasifikaci nemůže pokračovat. Po více než 200 kilometrech musel kvůli technické závadě odstavit motorku. Důvodem potíží by dle něj mohlo být i nekvalitní palivo. „Přesnou příčinu zatím nevím, ale už druhý den mělo několik jezdců problémy s palivem a s vodou v benzínu. Jsem z toho akorát zklamaný,“ prohlásil český motocyklista.

Měl v plánu stoupat celkovým pořadím dopředu, jenže mu motor jeho speciálu vypověděl službu. A tak jen Milan Engel sesedl a čekal na odvoz pořadatele do bivaku. Sám neví, kde byl problém. „Hrozně mě to mrzí, že jsem vypadl na nějakou mechanickou závadu. Uvidíme, co se tam v motoru odehrálo,“ popsal Engel.

Mezi motorkáři se prý povídá, že za technickými problémy může být nekvalitní palivo. To vyřadilo už několik jezdců, někteří se ale po prokázání vrátili zpátky do hlavní soutěže.

„S něčím takovým ale můžeme za organizátory přijít až ve chvíli, když si budeme absolutně jistí, že hlavní příčinou je nekvalitní palivo. Rozhodně bychom nebyli jediní. Nevzdáváme se,“ vzkázal brzy po závodě Ervín Krajčovič, šéf českého týmu ORION – Moto Racing Group, za který Engel jezdí.

Večer však vedení na sociálních sítích oznámilo, že poračování v závodu se vyjednat nepodařilo. „Motorku máme zpět v bivaku a vzhledem k tomu, že Milan nedokončil etapu, tak nám za žádných okolností nedovolí pokračovat dál v oficiální klasifikaci," uvedli zástupci týmu.

„Je hrozně smutné, že se něco takového vůbec děje,“ dodal Krajčovič s tím, že nechápe, proč se v Saudské Arábii musí řešit tak intenzivně kvalita paliva. „Vždyť tahle země produkuje určité procento světových zásob ropy. Investujeme čas, peníze, závodníci na motorkách riskují život na trati a pak jim někdo vezme radost z rampy a z dobrého výsledku kvůli špatnému benzínu. Pokud se to potvrdí, bude to hodně nefér.“