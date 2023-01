Modřina přes celé stehno, obrovské bolesti. Tůma na Dakaru končí

Pátá účast na Dakaru byla pro Tůmu krutá, poprvé nejtěžší motoristický závod světa nedokončí. Už od úvodního prologu měl smůlu na samé lapálie. Musel měnit motor, prorazil zádní i přední kolo a třikrát nedobrovolně ochutnal saúdskoarabské písky.

„Letos to fakt byla od začátku jedna velká smůla. Vyvrcholilo to tím pádem ve čtvrté etapě, kde jsem to zapíchl do takového břehu. Myslel jsem, že už se nezvednu, odnesly to nohy i motorka. Zkusil jsem ještě zabojovat a nevzdat to, ale zdraví je přednější,“ zdůraznil Tůma poté, co se rozhodl nenastoupit do šesté etapy. „Byl jsem na vyšetření, jestli nemám v noze něco natrženého nebo zlomeného. To se nepotvrdilo, ale mám obrovskou modřinu přes celé stehno a je to hrozně bolestivé.“

Čtvrtý muž loňského ročníku měl z drsného závodu potlučené nejen celé tělo, ale také svou Yamahu nazvanou Daky. „Dostala záhul. Už jsme po těch pádech ani neměli dostatek náhradních dílů, abychom ji dali dohromady. I rám je popraskaný,“ doplnil padesátiletý jezdec z pardubické stáje BARTH Racing.

„Bylo si to těžké přiznat, ale bylo rozumné to trápení ukončit, aby se nestalo ještě něco horšího. Měl jsem vlastně štěstí, že jsem si ty nohy nezlomil. Nemohl jsem však jet tak, jak bych si přál. Navíc to není jen o rychlosti. Dojíždí vás pak kaminony, které zničí cestu a člověk pak musí jet mimo ideální trasu. A to je další nebezpečí. Byl to každopádně nejdrsnější Dakar, co jsem zažil,“ dodal Tůma, který Dakarskou rallye nedokončil poprvé v kariéře.