Loprais bojoval na Dakaru o vítězství ve druhé etapě. Prokop se posunul

Mezi automobilovými jezdci obsadil Martin Prokop desáté místo a po nevydařené sobotě se posunul v průběžném pořadí na 25. příčku. Motocyklista Martin Michek byl šestnáctý a v celkovém hodnocení udržel desátou pozici.

Novým lídrem kategorie automobilů se stal dnes osmý Španěl Carlos Sainz, motocyklistům dál kraluje Ross Branch z Botswany. Etapu z Hanakíjá do Davadmí vyhráli rekordman rallye Stéphane Peterhansel z Francie a Chilan José Ignacio Cornejo Florimo.

Na účastníky 46. ročníku slavné rallye dnes čekalo 463 měřených kilometrů, na kterých Michek zaostal za nejrychlejším motocyklistou o 16:47 minuty. Cornejo Florimo se po sedmém etapovém triumfu v kariéře posunul na druhé místo, na Branche ztrácí 2:55 minuty.

„Jakékoliv místo do dvacítky je úžasné. Byla to docela hezká speciálka, poměrně rychlá. Bohužel mi prasknul airbag, nevím z čeho. Asi jak jsem v dunách jel rychle, tak to vyhodnotilo kvůli tlaku. Pak jsem měl dva menší pády, jinak vše v pohodě. Zároveň nám pořadatel připravil hodně rychlostních limitů, ze 150 km/h jsme museli brzdit na třicítku. Žaludek byl z toho skoro venku,“ zhodnotil Michek zatím nejdelší etapu soutěže.

Další jezdci týmu Orion Moto Racing Group si lehce polepšili. Milan Engel je průběžně 24., Dušan Drdaj 32.

Mezi automobily byl nejrychlejší čtrnáctinásobný dakarský vítěz Peterhansel, jenž o 29 sekund porazil devítinásobného mistra světa v rallye Sébastiena Loeba rovněž z Francie. Peterhansel si připsal jubilejní 50. etapové vítězství v kategorii automobilů a vyrovnal rekord Fina Ariho Vatanena.

Dosavadní lídr Belgičan Guillaume de Mevius zajel devatenáctý čas a klesl na páté místo. Prokop, který byl v sobotu až 35., tentokrát ztratil na Peterhansela necelých 20 minut.

„Dnes to bylo mnohem lepší. Auto fungovalo parádně, jen jsme si vyžrali startovní pořadí. Ráno jsme zkoušeli předjet auta v dunách, ale dostali jsme se do vláčku čtyř Francouzů a bylo to jako na D1 z Prahy do Brna v pátek. Všichni v levém (pruhu) a vůbec nereagovali na sentinel, úplná arogance,“ uvedl Prokop na sociálních sítích.

Pilot týmu Orlen Benzina je dokázal předjet až poté, co udělali navigační chybu. „Nechtěl jsem jet riskovat do prachu, takže jsme musel počkat. A to samé se nám stalo 60 kilometrů před cílem, kdy jsme dojeli argentinskou toyotu,“ líčil Prokop.

Rallye Dakar - 2. etapa: Hanakíjá - Davadmí (655 km celkově/463 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Peterhansel, Boulanger (Fr./Audi) 3:54:40, 2. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) -29, 3. Quintero, Zenz (USA, Něm./Toyota) -3:11, ...10. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -19:11.

Průběžné pořadí: 1. Sainz, Cruiz (Šp./Audi) 8:49:38, 2. Rádžhí, Gottschalk (S. Arábie, Něm./Toyota) -1:51, 3. Loeb, Lurquin -4:17, ...25. Prokop, Chytka -49:29.

Motocykly: 1. Cornejo Florimo (Chile/Honda) 4:24:17, 2. L. Benavides (Arg./Husqvarna) -5:59, 3. Quintanilla (Chile/Honda) -6:12, ...16. Michek -16:47, 24. Engel -23:09, 28. Drdaj -30:14, 31. J. Brabec -31:34, 47. Prokeš (všichni ČR/KTM) -1:12:24, 51. Podmol (ČR/Husqvarna) -1:15:27, 69. Pabiška (ČR/KTM) -1:32:24.

Průběžné pořadí: 1. Branch (Botsw./Hero) 9:50:05, 2. Cornejo Florimo -2:55, 3. R. Brabec (USA/Honda) -7:15, ...10. Michek -22:58, 24. Engel -56:25, 32. Drdaj -1:19:42, 34. J. Brabec -1:22:36, 51. Prokeš -2:46:13, 54. Pabiška -2:56:39, 55. Podmol -2:57:40.

Čtyřkolky: 1. Medeiros (Braz./Yamaha) 5:37:04.

Průběžné pořadí: 1. Medeiros 12:18:38.