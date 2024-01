Macík dál vládne, na Lopraise má náskok přes dvě hodiny. Prokop zůstává sedmý

Prokop, jehož maximem z dosavadních devíti účastí na Dakaru jsou dvě šesté místa z let 2019 a 2023, byl dnes devátý. Za nejrychlejším Chicheritem zaostal o dvanáct minut. Opět se zdramatizoval boj o celkový triumf. Průběžně druhý Francouz Sébastien Loeb snížil náskok Carlose Sainze ze Španělska o sedm minut na zhruba třináct.

„Byla to etapa, jak jsme přesně očekávali. Říkalo se, že bude jednoduchá, ale bylo to peklo. Sice nebyl velký rychlostní průměr, ale bohužel byla spousta složitostí,“ řekl Prokop na sociálních sítích.

Posádka týmu Orlen Jipocar udělala hned po startu navigační chybu a musela se na trati vracet. „Bylo to ale správné rozhodnutí. Hned nás ale docvaklo další auto a spoustu kilometrů jsme se trápili v prachu. Pak jsme bohužel udělali defekt a nějak se nám nedařilo nasadit kolo. Dvacet kilometrů před cílem jsme něco trefili, prasklo nám kolo a hlavně spojovačka, takže musíme opravovat. Naštěstí to ale bylo v cíli a ne na trati,“ dodal Prokop.

Mezi kamiony byl podruhé za sebou nejrychlejší Huzink, který ale v rallye pokračuje bez šance na celkový výsledek. Macík obsadil v etapě druhé místo a navýšil náskok na Lopraise o dalších jedenáct minut. Aktuálně má k dobru dvě hodiny a šest minut. Svou pozici si upevnil i dnes čtvrtý Loprais.

„Už nám chybí jen dvě etapy do cíle a Čenda (kamion) je v naprostém topu,“ pochvaloval si Macík. „Vystartovali jsme druzí a dojeli druzí. Huzink topil, ještě si chce dojet pro nějaké vítězství, ale to nás netrápí. Jeli jsme si to svoje, v prachu jsme pár aut dojeli, předjeli. Celkově to bylo rozbité, ale extrémně rychlé. Jel jsme na tři čtvrtě plynu a kde to šlo, tak jsem topil,“ řekl Macík, kterému udělal radost i výsledek v absolutním pořadí. Posádka týmu MM Technology byla mezi všemi auty 22.

V kategorii motocyklů si připsal premiérové letošní vítězství Američan Ricky Brabec a upevnil tak vedení. Nejlepší Čech v kategorii Michek, jehož limituje poraněná ruka i nemoc, dojel čtrnáctý. Ztratil na Brabce 9:10 minuty.

Účastníky 46. ročníku slavné soutěže dnes čekala rychlostní zkouška o délce 371 km. Jezdec týmu Orion Moto Racing Group do etapy výborně vstoupil, na prvním mezičase vedl, poté se držel na druhém místě a ještě na posledním kontrolním bodě byl osmý. V závěru ale Michek ztratil a klesl na 14. místo. O šest minut se přiblížil celkově devátému Štefanu Svitkovi ze Slovenska, jedenáctý Francouz Romain Dumontier naopak o 28 sekund snížil svůj odstup od českého závodníka.

„V rámci všech mých sil, které mám a sbírám, byla desátá etapa fakt dobrá. Včerejší večer jsem proležel, teď si půjdu lehnout taky. Mám virus, který tady koluje bivakem. Ruka sice stále drží, na druhou stranu v ní není moc síly,“ přiznal Michek. „Cítím se takový bez chuti, ale snažím se dávat do toho maximum,“ slíbil.

Tovární jezdec Hondy Brabec se po čtyřech druhých místech dočkal prvenství, druhého Chilana Josého Ignacia Corneja Florima porazil o pouhé dvě sekundy. Průběžně druhý Ross Branch z Botswany na něj ale ztratil 3:45 minuty a celkově už zaostává o téměř 11 minut. Třetí místo si udržel Francouz Adrien van Beveren.

Své dílčí maximum na Dakaru opět vylepšil Dušan Drdaj, který byl jednadvacátý. „Jsem nadšený a zároveň zklamaný. Do tankovačky jsem jel fakt suprově, měl dobrou rychlost a nebloudil jsem. Všechno bylo v pohodě, v tankovačce jsem byl průběžně na dvanáctém místě, takže mě to hodně namotivovalo. Ale padesát kilometrů před koncem jsem jednou zabloudil a nechal tam hodně času. Jsem zklamaný z výsledku, ale ne z jízdy,“ řekl Drdaj, který v rallye pokračuje s vysokou penalizací za nedokončenou 6. etapu.

Dakar skončí v pátek v Janbu.