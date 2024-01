Prokop se na Dakaru posunul a útočí na český rekord! Michek stále desátý

Účastníci 46. ročníku slavné soutěže dnes v Saúdské Arábii absolvovali oproti původním plánům zkrácenou etapu s 420 kilometry rychlostní zkoušky. Vedla ale v náročném kamenitém terénu a zejména mezi osobními automobily zamíchala pořadím a přiblížila Sainze ke čtvrtému triumfu na rallye.

Doposud druhý Francouz Sébastien Loeb totiž na 132. kilometru ulomil zavěšení pravého předního kola, ztratil více než hodinu a v závodě pokračoval jen díky pomoci čínské posádky týmu Yunxiang, který startuje také se speciálem Hunter týmu Prodrive.

Devítinásobný světový šampion v klasické rallye nakonec do cíle dojel se ztrátou hodiny a 27 minut a v průběžném pořadí klesl na třetí místo. Sainz má aktuálně náskok hodiny a 27 minut na druhého Guillaumea de Meviuse z Belgie.

Prokop do 12. etapy nastupoval jako průběžně sedmý, zajel jedenáctý čas a k posunu vpřed mu pomohly problémy Francouze Mathieua Serradoriho a Brazilce Lucas Moraese. Etapu vyhrál stejně jako ve středu Guerlain Chicherit z Francie.

„Byla hlášena nejtěžší etapa závodu. Nemohu říct, že to tak bylo, ale rozhodně byla nejvíce kamenitá. Od začátku do konce to byly brutální šutry. My jsme se strašně umravnili a nechali jsme ostatní auta nás předjíždět,“ řekl Prokop na sociálních sítích. „Na prvních 200 kilometrech nás předjely tři tovární toyoty a bylo vidět proč. Měly k dispozici servisní kamiony, to je ale jiný příběh. Je to nějaká díra v pravidlech, měli to tam jako v sámošce,“ podotkl.

Pro jezdce týmu Orlen Jipocar bylo klíčové dojet bez větších problémů do cíle. „Což se podařilo. Měli jsme problém ve dvou trialech a nevyvarovali se defektů. Třicet kiláků před cílem jsme udělali pošesté zadní pravé kolo, o deset kiláků později další. Viděli jsme, že ostatní mají problémy, tak uvidíme, co to přinese,“ řekl Prokop, jehož dosavadním maximem na Dakaru jsou šestá místa z loňska a z roku 2019.

Mezi motocykly byl nejrychlejší Ross Branch z Botswany, který dokázal Brabce porazit o 32 sekund. Tovární jezdec Hondy bude v závěrečném dnu hájit více než desetiminutový náskok. Michek zaostal za nejrychlejším o 14:27 minuty a upevnil si průběžné desáté místo. Na jedenáctého Inda Haritha Noaha má k dobru deset minut.

„Dneska to bylo úplné peklo, jelo se v kamenech po kamenitých cestách, šíleně prašných mezi horami. Písku tam bylo minimum, asi jen dvacet kilometrů,“ řekl Michek, jenž v průběhu etapy dostihl do středy jedenáctého Francouze Romaina Dumontiera a jeho krajana Jeana-Loupa Lepana, takže tušil dobrý výsledek. „Snažil jsem se jich držet. Dumontier udělal navigační chybu a já toho pak využil,“ uvedl.

Jezdec týmu Orion Moto Racing Group devátým místem vyrovnal své dakarské maximum. „Je to úžasný výsledek. Už se cítím lépe, jen ruka mi nepracuje tak, jak by měla, ale lepší se to každým dnem. Zítra jsem připraven závodit do konce a minimálně udržet celkové desáté místo,“ dodal Michek.

Opět se dařilo i Dušanu Drdajovi, který byl v etapě 19. a opět vylepšil své maximum. Přitom zvažoval, že vůbec neodstartuje. „Ráno mi nebylo dobře, stejně jako v noci. Měl jsme horečku. Přemýšlel jsem, jestli vůbec nastoupit, protože mi nejde o celkový výsledek. Ale hecnul jsem se a vyplatilo se,“ řekl Drdaj, který v rallye pokračuje s vysokou penalizací za nedokončenou šestou etapu.

V pátek rallye skončí 12. etapou se startem i cílem v Janbu. Její součástí je už jen 175 km rychlostní zkoušky.