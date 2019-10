Tajfun ohrožuje formuli 1 v Japonsku: Je to komplikace a velká výzva! | iSport.cz

Kvalifikace se měla uskutečnit v sobotu v 8:00 SELČ, ale právě v tento den má v Japonsku udeřit tajfun s prudkým deštěm a poryvy větru o síle 100 kilometrů za hodinu. Organizátoři se proto z bezpečnostních důvodů rozhodli okruh v Suzuce uzavřít a přesunuli kvalifikaci ze soboty na neděli.

Nově by měla začít ve 3:00 SELČ, závod poté odstartuje podle původního plánu v 7:10. Třetí trénink, který se jezdí před kvalifikací, byl zrušen úplně. Kvůli blížícímu se tajfunu už byly v Japonsku také odvolány dva zápasy mistrovství světa v ragby.

Organizátoři v Suzuce také rozebrali několik provizorních tribun a budov, aby nedošlo k jejich poškození. Odstraněny byly také startovací semafory a obrazovky u tratí, týmy dostaly pytle s pískem k zabezpečení garáží, ve kterých řada stájí také většinu vybavení uskladnila tak, aby předešly poškození v případě vyplavení.

"Je to docela komplikace a velká výzva. Ale jsem přesvědčený, že v neděli bude všechno v pohodě a bude to skvělá podívaná," uvedl šéf Ferrari Mattia Binotto.

K odložení kvalifikace kvůli nepříznivému počasí se pořadatelé Grand Prix v Suzuce uchýlili už v letech 2004 a 2010. V roce 2014 byl zase závod zkrácen z 53 na 44 kol poté, co v dešti těžce havaroval Jules Bianchi ze stáje Marussia a následně zraněním podlehl.

Pokud by se kvalifikace neuskutečnila ani v náhradním nedělním termínu, obsadil by pole position vítěz dnešních tréninků Valtteri Bottas. Finský pilot vyhrál odpolední jízdy časem 1:27,785 a stejně jako v prvním tréninku porazil obhájce titulu a lídra šampionátu Lewise Hamiltona.

Tajfun se blíží, formule 1 musí ustoupit • Foto REUTERS/Issei Kato

Druhý jezdec stáje Mercedes, která si může v Suzuce v neděli zajistit šestý triumf v Poháru konstruktérů za sebou a vyrovnat rekord Ferrari, za týmovým kolegou zaostal o jednu desetinu. Třetí byl Max Verstappen z Red Bullu se ztrátou necelých tří desetin sekundy.

"Zkusili jsme otestovat všechno, co se dalo stihnout. Snažili jsme se z minima času vytěžit maximum a myslím, že se to povedlo. Ale před nedělení kvalifikací, pokud se vůbec pojede, nás pořád čeká dost práce," řekl Bottas. "Přeložení kvalifikace mě vůbec netrápí. Počasí neovlivním, takže jsem jen zvědavý, jak to bude v neděli vypadat," přidal Verstappen.

Za první trojicí následovali jezdci Ferrari, které ovládlo poslední čtyři kvalifikace a vyhrálo tři z předchozích čtyř závodů. Čtvrtý byl se ztrátou čtyř desetin Charles Leclerc a pátý Sebastian Vettel, který už na Bottase ztratil přes půl sekundy.

Výsledky:

První trénink: 1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:28,731, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,076, 3. Vettel (Něm./Ferrari) -0,989, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -1,181, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,315, 6. Albon (Thaj./Red Bull) -1,644.

Druhý trénink: 1. Bottas 1:27,785, 2. Hamilton -0,100, 3. Verstappen -0,281, 4. Leclerc -0,356, 5. Vettel -0,591, 6. Albon -0,617.