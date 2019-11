Verstappen vyhrál v Brazílii, Ferrari bouraly, Hamilton s penalizací | iSport.cz

Britský závodník při snaze dostat se na druhé místo před Alexandera Albona, který bojoval o double pro Red Bull, thajského soupeře po kontaktu roztočil. Dodatečně dostal za nebezpečný manévr pětisekundovou penalizaci a přišel o třetí místo. Thajský pilot nakonec dojel čtrnáctý.

Na stupně vítězů se místo Hamiltona, který ve výsledkové listině klesl na 7. místo, posunul Carlos Sainz, jenž byl rovněž vyšetřován kvůli možnému provinění na trati. Španěl ale nakonec trestu unikl a stejně jako Gasly slaví první umístění na medailových pozicích v kariéře. McLaren se mezi elitní trojici dostal poprvé od roku 2014.

Grand Prix v Sao Paulu po vzájemné kolizi v závěru nedokončila obě ferrari. Jejich piloti Sebastian Vettel a Charles Leclerc takticky nezvládli koncovku a při agresivním souboji o čtvrté místo si oba poškodili monopost. Pro německého jezdce tak skončil jubilejní 100. závod v barvách italské stáje debaklem.

Disastrous day for Ferrari. Hard to put this crash on either Vettel or Leclerc. Looking forward to stewards’ decision. #BrazilianGP #F1 pic.twitter.com/BnEO5nKpha