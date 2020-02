Hamilton zatáhl a... Magický volant zaskočil svět. Nelegální, volá Red Bull | iSport.cz

Jejich vůz je nejlepší. Posledních šest let ovládl Mercedes v seriálu formule 1 Pohár konstruktérů. Ale když na začátku prosince v Abú Zabí skončil loňský seriál a monoposty byly zazimovány do garáží, technici a designéři německého týmu nijak nelenili. Chtěli ukázat, že mohou čnít nad ostatními ještě výrazněji.

Výsledkem bylo to, co světu Mercedes ukázal ve čtvrtek dopoledne. Kamera na palubě Hamiltonova monopostu zřetelně ukázala, že při nájezdu do cílové rovinky britský závodník posunul volant směrem ke své hrudi, čímž se okamžitě pohnula kola způsobem, který zkrátka není obvyklý. Pneumatiky se totiž znatelně naklonily k sobě. Když se blížila zatáčka, přitlačil Hamilton nástroj určený k řízení zpět do „normální polohy“.

Na snímku je graficky znázorněno, o kolik mohou závodníci Mercedesu v této sezoně přitáhnout volant k sobě. Vše je důsledkem práce na novém systému DAS.







16 zobrazit galerii

„Co to je?“ lámal si v tu chvíli leckterý fanoušek sledující záběry z testů a dost pravděpodobně také mechanici jiných týmů. Šéftechnik Mercedesu James Allison záhadu při přestávce na oběd objasnil jen částečně.

Britský inženýr uvedl, že jde o nový systém nazvaný DAS (Dual Axis Systém), díky kterému lze polohu kol měnit hned ve dvou osách. „Je to extra dimenze pro jezdce a my doufáme, že bude v tomto roce užitečná,“ popsal Allison. „Ale jak to celé přesně funguje, proč to používáme, to si necháme pro sebe.“

⚪Mercedes'in yeni direksiyon sistemi "DAS" ile ilgili bir başlık atma imkanınız olsa bu ne olurdu?



✍-------------



🇪🇸#F1Testing | #F1pic.twitter.com/FhPMzBYEZg — Tutkumuz F1 🏎 (@F1tutkumuz) February 20, 2020

Netrvalo dlouho a ozvaly se zlé hlasy od konkurence. „Pokud během jízdy měníte aktivně odklon nebo rozchod kol, mění se kontaktní plocha pneumatik. A s tím, i když je to velmi, velmi malá oblast, světlá výška. To je však zakázáno, protože to odpovídá funkci zakázaného aktivního zavěšení,“ hodnotil pro Auto Bild (ne)legálnost systému DAS Helmut Marko, někdejší aktér závodů formule 1 a současný poradce Red Bullu.

Názory na přesné výhody nové technické vymoženosti se různí. Některé se přiklánějí k tomu, že Mercedesu jde o dosáhnutí menšího odporu. Podle experta na svět F1 Marka Hughese ale má být cílem systému DAS zahřátí pneumatik v momentech, kdy nejsou v takovém zápřahu. Díky neortodoxnímu pohybu se zvýší teplota kol a tím budou zvýhodněny vozy Lewisa Hamiltona a Valtteriho Bottase především na dlouhých rovinkách.

Vettel: Jako by vám řekli běhejte v žabkách

Podle Allisona se DAS s regulemi do křížku nedostane. „Pro FIA (Mezinárodní automobilovou federaci, pozn. red.) to žádná novinka není, vše jsme s jejími lidmi nějakou dobu probírali,“ odmítá negativní reakce. Zároveň ujišťuje, že jde o bezpečnou záležitost.

Z dalšího týmu, se kterým se Mercedes bude rvát o přední příčky, přilétla – na rozdíl od Red Bullu – chápavá slova. „Fakt, že s tím jezdí, znamená, že je to legální. Nevím, jestli to funguje. Myslím, že za nasazením toho na trať je velké množství práce,“ řekl jezdec Ferrari Sebastian Vettel na čtvrteční tiskové konferenci.

Muž, který ovládl čtyřikrát celý seriál formule 1, zároveň uvádí, že jde o velkou novinku, která může závodníkům Mercedesu zpočátku způsobovat minimálně zvláštní pocit. „Představte si, že jste zvyklí běhat ve svých běžeckých botách, a pak vám řeknou, abyste běželi v žabkách. Můžete to udělat, ale je to úplně odlišné,“ vyjádřil se k netradičnímu pohybu volantu.

Na zdokonalení „běhání v žabkách“ má německá stáj ještě tři týdny čas. V ulicích Melbourne už to ale při první zastávce mistrovství světa bude muset být dokonalý sprint.