Formule 1: Program a kalendář sezony 2020, pravidla i novinky | iSport.cz

Formule 1, ročník 2020, je tu. Se začátkem ovlivněným epidemií nového koronaviru, novými technickými vychytávkami i šancí Lewise Hamiltona na překonání rekordu legendárního Michaela Schumachera v počtu vítězství. První závod sezony je na programu o víkendu 13. - 15. března v Auastrálii, titul mistra světa obhajuje suverén posledních let Lewis Hamilton ze stáje Mercedes. Co nového na nás v příštích měsících čeká? A na co se těšit?