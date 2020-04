Formule při pandemii: Pomoc týmů, hvězda na traktoru i dohola pro charitu | iSport.cz

Co dělají hvězdy Formule 1 v době pandemie? • FOTO: koláž iSport.cz Kalendář je plný škrtů. Dva závody zrušené, šest přeložených a návrat stále nejasný. Přijde v červnu? V srpnu? Nastane vůbec letos? A je to ještě v této době na pořadu dne? I tak vypadá F1 v čase koronaviru. Místo náhradních dílů nyní fabriky pomáhají s výrobou ventilátorů do nemocnic, svým dílem k lepšímu světu se snaží přispět na dálku i piloti… A všichni shodně čekají, co bude dál.

Konzultant Red Bullu: chtěl nakazit své jezdce? Jak se po pauze vrátit silnější? Dost divoký nápad měl konzultant Red Bullu Helmut Marko. Už dřív uvedl, že by bylo ideální, kdyby se jejich pilot Max Verstappen koronavirem nakazil, čímž by si vytvořil imunitu a mohl se pak soustředit na boj o titul. Teď prý Marko svou „vizi“ posunul o něco dál. Plánoval uspořádat pro své jezdce kemp, kde by se mohli infikovat všichni „Máme čtyři jezdce F1 a 8 či 10 juniorů,“ citovala Marka ORF. „Jde o silné mladé muže v dobrém zdravotním stavu. Takto by byli připraveni, až sezona začne,“ měl říct s tím, že i on zrádný virus podle svého prodělal. Plán se však s pochopením nesetkal a Marko se po vlně kritiky vyjádřil, že jeho slova byla překroucena. Chtěl prý jen uspořádat týmový kemp a úmyslné nakažení pilotů nechystal. Ať se Verstappen a spol. nakazí, zněl "plán" konzultanta Red Bullu • Foto Profimedia

Vettel: Až skončím, budu inženýr Jeho budoucnost je nejasná. Po této sezoně mu končí smlouva u Ferrari, a co bude se Sebastianem Vettelem dál? Prodlouží o další rok? (podle Sky Sport je nabídka, byť s nižší gáží, na stole) Půjde jinam? Nebo ukončí kariéru? To se teprve rozhodne. Nicméně čtyřnásobný mistr světa má už během nucené pauzy jasno, co by po kariéře dělal – strojní inženýrství! „O této oblasti a specificích jsem se během kariéry dozvěděl opravdu hodně. Rád rozumím tomu, co se děje v mém autě a jak vše do sebe zapadá. Mám spoustu dalších koníčků, ale strojní inženýrství je odvětví, které mě fascinuje,“ oznámil. Dá se s ním tedy v F1 počítat i po konci kariéry, byť v jiné roli? Jaká je budoucnost Sebastiana Vettela? • Foto Instagram Scuderia Ferrari

Revoluce až v roce 2022. Nebo 2023? Měla to být živá voda do formule 1. Nová pravidla, která by vedla k atraktivnějšímu a vyrovnanějšímu závodění, měla být zavedena po této sezoně. Jenže dopad aktuálních opatření přiměl vedení F1 k odložení technických regulí až na rok 2022. Tuto a příští sezonu se tak F1 pojede se stejnými monoposty, vývoj nových žihadel byl po zbytek roku zmražen. Podle Christiana Hornera navíc může revoluce přijít ještě později. Třeba až v roce 2023. „Bylo by naprosto nezodpovědné nést v roce 2021 břemeno všech nákladů na vývoj,“ prohlásil šéf Red Bullu. Méně závodů s sebou navíc teď přinese méně zisků a F1 proto chce do příští sezony zavést též nižší rozpočtový strop než zvažovaných 175 milionů dolarů.

Jak pomoct? Výrobou ventilátorů Nazvali to projektem Pitlane a spojili sedm týmů sídlících v Británii za jediným cílem. Pomoci lékařům v boji proti koronaviru. Stáje Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point, Haas a Williams tak přijaly apel britské vlády a přislíbily účast na výrobě zdravotnického vybavení, hlavně umělé plicní ventilace. „Projekt Pitlane maximálně efektivně využije zdroje a schopnosti týmů a zaměří se na základní dovednosti průmyslu F1: rychlé plánování, výrobu prototypů, testování a kvalifikovanou montáž,“ stojí v prohlášení. Pomáhá se i v Itálii, Rodina Agnelliů, jež vlastní Ferrari i automobilku Fiat, přispěla vládě 10 miliony eur (271 milionů Kč), koupí 150 ventilátorů a auta na rozvoz léků. I boss Ferrari Andrea Agnelli pomáhá v boji s koronavirem • Foto Profimedia.cz

Hamilton jak v ZOO, Ricciardo v traktoru Byl jedním z těch, kdo se divili, že by se úvodní GP Austrálie vůbec mohla konat. A po návratu do Británie putoval mistr světa Lewis Hamilton hned do karantény. Setkal se totiž s hercem Idrisem Elbou a moderátorkou Sophií Grégoire Trudeauovou, kteří byli na koronavirus pozitivně testováni. „Já jsem ale ok,“ ujistil a izolaci přirovnal k chovu zvířat v zajetí. „Prosím, v budoucnu nechoďte do ZOO a cirkusu, protože tím to svými penězi podporujete,“ apeloval. Jeho rivalové pak volno využili k fyzické přípravě. Originální metodu zvolil Daniel Ricciardo, a sice jízdu v traktoru. „Táta je používá k práci a má tu jeden starý vyřazený. Jezdím s ním, něco postavím a hraju si,“ vyprávěl. Zobrazit příspěvek na Instagramu Content lonesome 👨🏻‍🌾 @gopro Příspěvek sdílený Daniel Ricciardo (@danielricciardo), Bře 22, 2020 v 2:57 PDT

Už ani Baku ne. Co Kanada? Co sezona? Austrálie. Bahrajn, Vietnam, Čína, Nizozemsko, Španělsko, Monako a teď i Ázerbájdžán… vše odloženo nebo zrušeno. Potká stejný osud i GP Kanady 14. června? „Jsem optimista, ale pokud budeme muset rozhodnout o odložení, přijde to po velikonočním víkendu,“ uvedl promotér závodu Francois Dumontier. Bývalý mistr světa Jacques Villeneuve v to moc nedoufá. „Je obtížné si to představit v tomto termínu,“ přiznal. A jestli má dle šéfa F1 Chase Careyho letošní sezona začít „v určitém momentu během léta,“ pak má další bývalý pilot David Coulthard jasno: „V takovou chvíli by se jelo bez diváků,“ mínil. Či snad dojde na variantu ex-promotéra Bernieho Ecclestona, který již nyní hlásá, že by celou sezonu odpískal? Situace se stále vyvíjí. Lewis Hamilton na loňské kanadské grand prix. Pojede se ta letošní? • Foto Profimedia.cz