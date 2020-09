Demolice formulí v Mugellu. Grosjean láteřil: Chtějí nás zabít?

Vytvořili pro tuto příležitost speciální safety car. Obarvili jej na rudo, na počest tisícího závodu domácího Ferrari. Kdo však mohl tušit, že bude v Mugellu tolikrát v akci? „Byl to trochu úlet. Mám pocit, jako bychom absolvovali tři závody během jediného dne,“ odfoukl si proto nakonec vítězný a vyčerpaný Lewis Hamilton.

Statistický výčet nedělní GP Toskánska? Bitva na skoro dvě a půl hodiny. Tři ošklivé nehody. Dvakrát zcela přerušený závod a restart z pevných pozic. A hned sedm vozů na padrť. Osmý jezdec, Esteban Ocon, pak odstoupil kvůli technickým potížím raději sám.

NEJVÍCE VÝHER V F1 91 Michael Schumacher (Něm.)

90 Lewis Hamilton (Brit.)

53 Sebastian Vettel (Něm.)

51 Alain Prost (Fr.)

41 Ayrton Senna (Braz.)

Začalo to hned v prvním kole, kdy se na nezvyklém okruhu pro F1 roztočil v prvních zatáčkách Carlos Sainz a po sérii kolizí v úzké pasáži letěl mimo trať hlavní vyzyvatel Lewise Hamiltona Max Verstappen a vítěz posledního závodu v Monze Pierre Gasly. „Byl jsem tam jak v sendviči, nemohl jsem nic,“ hájil se francouzský pilot. Ošklivé, ale zdaleka ne to nejhorší…

Odkroužilo se totiž sedm kol za zpomalovacím vozem a závod se restartoval. Jenže lídr Valtteri Bottas na cílové rovince taktizoval, nečitelné tempo neodhadli na chvostu skupinky jeho soupeři, a když Kevin Magnussen zabrzdil, za ním jedoucí Antonio Giovinazzi na to již nestihl zareagovat. Výsledkem byla další drsná srážka, kterou pak s nimi odnesli Nicholas Latifi a Carlos Sainz.

„Ať už to bylo od kohokoliv vepředu, byla to pěkná pitomost. To nás chtějí zabít? Bylo to nejhorší, co jsem kdy viděl,“ láteřil například Romain Grosjean a Sainz se přidal. „Všichni jsme začali závodit až do momentu, kdy jsme zjistili, že to tak není.“

V ten moment mohli mít někteří podle Sainze na tachometru až 300 kilometrů za hodinu.

A bláznivá demolice neskončila ani v závěru, kdy Lance Stroll dostal při boji o třetí místo nečekaný defekt a vyletěl do bariér. Když pak vylézal z kokpitu, jeho vůz Force India byl řádně očesaný a u tratě vlála podruhé červená vlajka symbolizující úplné přerušení závodu. „Byl to proto asi jeden z nejšílenějších závodů, jaký jsem kdy jel,“ hodnotil Hamilton.

V čase, kdy už tak mohl být takřka na cestě na hotel, teprve závod se zapadajícím sluncem dojížděl. Opět na špici, neboť pokaždé zvládl bravurně restarty. A po dojezdu tak zamával poprvé v sezoně hrstce diváků, jimž byl vstup na tribuny povolen, ukázal na helmu, kde měl nápis Black life matter a na stupně vítězů si vzal i tričko s nápisem: Zatkněte policisty, kteří zabili Breonnu Taylorovou.

S trhákem 55 bodů pak dál neotřesitelně pokračuje v cestě za sedmým mistrovským titulem „Byl to od něj výborný výkon. Jeho vedení nehraje ani tak roli, protože má titul prakticky v kapse,“ nechal se slyšet bývalý pilot a expert BBC Jolyon Palmer.

Od rekordu 91 výher Michaela Schumachera ho navíc dělí už jen jediný zářez. Přijde na konci příštího týdne v Rusku?