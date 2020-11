Šokující konec? Nevím, jestli budu pokračovat, připustil Hamilton

Šlo o emotivní momenty, při nichž se on, Lewis Hamilton, ukázal jako mužem dvou tváří. Dojel do cíle GP Emilia Romagna, v cíli emotivně objal šéfa Tota Wolffa a na stupních vítězů se nechal strhnout k tomu, aby ochutnal pro většinu lidí i tak nechutné Shoey (pití šampusu z boty) od Daniela Ricciarda.

„Jo, ten adrenalin vás donutí dělat šílenosti,“ glosoval to na Twitteru insider v F1 Chris Medland.

Jenže ve chvíli, kdy všichni usedli do místnosti pro tiskovou konferenci, se situace změnila. Čekalo se, že se bude rozebírat Britova výhra číslo 93. Jeho trhák 85 bodů, díky němuž může slavit sedmý titul už v příští GP Turecka. Nebo rekordní sedmý Pohár konstruktérů v řadě pro Mercedes, kterým slavná stáj překonala dosud rekordní šestiletou vlnu Ferrari z let 1999 – 2004.

POČET POHÁRŮ KONSTRUKTÉRŮ Ferrari 16 Williams 9 McLaren 8 Lotus, Mercedes 7 Red Bull 4

I to bylo zprvu na stole a Hamilton se též nechal slyšet: „Získat sedmý Pohár konstruktérů v řadě… To je něco, o čem budu jednou vyprávět vnoučatům.“ Jenže brzy všechny přítomné překvapil. „Sám ovšem netuším, jestli budu závodit i příští rok.“

Co prosím? Vždyť ještě před týdnem zlomil historické maximum 91 výher Michaela Schumachera. Za 14 dní ho zase může vyrovnat v počtu titulů. A v éře šestiválcových motorů jsou s ním Stříbrné šípy neporazitelné. Nicméně už před závodem prosákly ven informace o tom, že jejich šéf Toto Wolff hledá svého nástupce a chce se stáhnout do pozadí.

Což Hamiltona evidentně znejistilo. A ve chvíli, kdy je tak stále bez podepsané smlouvy na další sezonu, se rozhodl trochu zatlačit. „Totovi rozumím a je fakt, že jsme o tom hodně mluvili. Oba řešíme tlak, který na nás je, tudíž chápu, jak mu je. Chce ubrat, věnovat se více rodině a dalším věcem,“ odtušil Brit. Jenže ono nahradit tak zkušeného šéfa není samo o sobě.

„Nevím, kdo by mohl přijít místo něj. Je to přirozený lídr a je mi jasné, že ani neodejde, pokud za sebe nenajde dobrou náhradu. Hledá jen vhodné lidi. I proto se nám tak daří, protože umíme najít správné lidi na správná místa,“ vyznal se Hamilton.

Podle informací britských médií mu Mercedes už dřív nabídl tříletý kontrakt na 120 milionů liber. On sám se pak dostal do komfortní pozice, kdy může posouvat rekordy – ať už to bude výhra číslo 100 nebo podle experta Martina Brundlea i útok na deset mistrovských titulů. Rozhodnutí je však na něm a je jasné, že se o tom bude ještě chvíli diskutovat.

Ať už o výši platu nebo budoucím vývoji a směřování týmu.

„Je to šílené, že už je listopad a Vánoce jsou tak blízko. Na druhou stranu se cítím stále skvěle. Jsem silný, sebevědomý a mohl bych pokračovat řadu dalších měsíců. Nicméně nevím. Stále je tu otázka kolem Tota a dalšího života… létá mi teď hlavou spousta věcí. Rád bych tu příští rok byl dál, ale zároveň nemůžu ani nic garantovat. Čas ukáže,“ dodal Hamilton.

Třeba ho tak brzy přesvědčí euforie ze sedmého titulu, která už je na spadnutí. Možná už příště.