Které rekordy F1 nepatří Hamiltonovi? A v čem je nejlepší Räikkönen?

Nejvíc závodů bez jediného vítězství

Někdy se snažíte, co to jde, ale na vítězství to prostě nevychází. Smutným premiantem v této statistice je Ital Andrea de Cesaris, který odstartoval do 208 závodů, ale nikdy neprojel cílem jako vítěz. Jeho nejlepším umístěním bylo třetí místo na Grand Prix Monaka v roce 1982. De Cesaris zahynul v 55 letech při havárii na motorce.

Mezi „elitní“pětici patří i dva současní piloti, Němec Nico Hülkenberg a Francouz Romain Grosjean.

Čekatelé na vítězství: