Šampion nepolevuje. Hamilton ovládl kvalifikaci na VC Bahrajnu

Hamilton si sedmý titul zajistil před dvěma týdny v Turecku a vyrovnal rekord Michaela Schumachera. Bývalého slavného jezdce Ferrari pětatřicetiletý britský pilot v této sezoně rovněž připravil o maximum v počtu vítězství, kterých má tři závody před koncem sezony na kontě 94.

Dnes si Hamilton dojel pro 98. pole position v kariéře časem 1:27,264 a Bottase porazil o 289 tisícin. Verstappen na třetí příčce zaostal o čtyři desetiny a jeho týmový kolega Alexander Albon, který si čtvrtou příčkou vyrovnal kvalifikační maximum, ztratil jednu sekundu.

„Tohle ukazuje, co všechno jako tým můžeme dokázat. Neustále mě udivuje, jak tady všichni tvrdě dřou. A to jsou tři týdny bez rodin. Vážím si toho,“ uvedl Hamilton. „Dneska jsem si řekl, že si to tady užiju, když už nejsme pod tlakem boje o titul. A byla to velká úleva jet tak, jak jsem jel. Měl jsem z výkonu radost,“ dodal.

Hamilton v neděli z prvního místa zaútočí na jedenácté vítězství v sezoně, kterým by si vyrovnal osobní maximum. Pokud by se mu povedlo zvítězit ve třech zbývajících Velkých cenách, vyrovnal by se třinácti triumfy rekord, o nějž se momentálně dělí Schumacher se Sebastianem Vettelem z Ferrari, kterému se dnes vůbec nedařilo.

Před rokem se jezdci italské stáje Charles Leclerc a Vettel postavili na startu na první a druhé místo, dnes vypadli ve druhé části kvalifikace. Čtyřnásobný mistr světa Vettel odstartuje z jedenácté příčky a Leclerc, kterého loni v Sáchiru technické problémy připravily o pohodlné vítězství, z dvanácté pozice.

Nedělní Velká cena Bahrajnu, ve které bude Hamilton obhajovat loňské vítězství, začne v 15:10.

Kvalifikace na Velkou cenu Bahrajnu, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sáchiru:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:27,264, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -0,289, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,414, 4. Albon (Thaj./Red Bull) -1,010, 5. Pérez (Mex./Racing Point) -1,058, 6. Ricciardo (Austr./Renault) -1,153, 7. Ocon (Fr./Renault) -1,155, 8. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -1,184, 9. Norris (Brit./McLaren) -1,278, 10. Kvjat (Rus./Alpha Tauri) -1,354.