Ruský ďábel v F1: Skandál s osaháváním i bitka. Talent, či spratek?

Skvělý řidič, nebo protežovaný spratek? Od každého trochu, dalo by se říct, pokud mluvíme o Nikitovi Mazepinovi. Talentem na točení volantem oplývá, přestože za zbytkem jezdců ve formuli 1 možná zaostává. Co se týče etiky, jsou však mezery mladého Rusa viditelnější. Nepřiměřeně agresivní jízda, napadení soupeře po závodě či nevhodné video, které jej málem stálo místo v týmu Haasu.

Když se zveřejnily sestavy pro letošní ročník formule 1, zaujalo hned několik jmen. Zejména mladíci Mick Schumacher, Yuki Tsunoda nebo Nikita Mazepin.

Schumacher už jen díky jménu - nazout boty po otci Michaelovi a kráčet ve stopách jedné z největších legend motosportu bude nelehký úkol. Tsunoda tím, že je prvním jezdcem F1 narozeným ve třetím tisíciletí. A Mazepin? Ten hned z několika příčin.

Ruský jezdec byl hlavním důvodem, proč se monoposty Haasu letos zabarvily po vzoru ruské trikolory. Hlavním sponzorem stáje se totiž stala společnost Uralkali, kterou nevlastní nikdo jiný než Dmitrij Mazepin, otec dvaadvacetiletého závodníka. Mazepin mladší si tak vysloužil označení „zaplaceného jezdce“. Ředitel týmu Guenther Steiner ho však v tomto ohledu brání.

„Existuje spousta velmi dobrých jezdců formule 1, kteří v počátku přivedli nějakého sponzora,“ pronesl Steiner pro australskou redakci Foxsports. „Když jsem mluvil s Nikim Laudou, řekl mi: Do formule 1 jsem se dostal díky bance, která mě sponzorovala. A pak se stal trojnásobným šampionem.“

Nevybíravá jízda

Mazepin samozřejmě umí výborně jezdit. Loni skončil v seriálu formule 2 na pátém místě. Schopnosti nepostrádá, často se mu však vyčítá agresivita za volantem. Nad některými manévry zůstává rozum stát. Vytlačování předjíždějících soupeřů mimo trať je pro ruského mladíka naprosto běžnou záležitostí.

Při závodech v Bahrajnu vypěnil při sledování Mazepinovy obrany proti předjíždění zkušený jezdec Daniel Ricciardo, s nímž bude letos svádět souboje. „Doufám, že dostane penalizaci. Protože to, co udělal, už překročilo hranici,“ zlobil se Australan. V roce 2019 zapříčinil ruský jezdec velkou nehodu na okruhu v Soči. Vlastní chybou narazil do Jacka Aitkena, následně ztratil kontrolu nad vozem a do ochranných bariér poslal také Nobuhara Matshushitu.

Premiéra ruského mladíka dopadla neslavně i v elitní kategorii. Jedna, dvě, tři, konec. Tři kola? Ne, tři zatáčky, poté se vůz s nápisem „Uralkali“ na zadním spoileru roztočil a zastavily jej až bariéry umístěné několik metrů od tratě. Školácká chyba, kdy najel na obrubník a neudržel dostatečnou trakci mezi pneumatikami a asfaltem.

„Najednou se cítím mnohem líp, za těch šedesát kol, které jsem na okruhu v Sáchiru odjel, než jsem se roztočil,“ rýpnul si do loňského soupeře Aitken, který při Velké ceně zaskakoval v barvách Williamsu za George Rusella. Sociální sítě okamžitě zaplavily vtípky na téma, že by se měl Mazepin přejmenovat na Mazespina. (spin – anglický výraz pro roztočení)

Rváč i násilník?

Pryč ale od závodní dráhy. Rus totiž není žádným andílkem ani mimo ni. Když v roce 2016 ještě nastupoval v seriálu formule 3, dostal zákaz na jeden závod za nesportovní chování. Trest se však dal označit přinejmenším za benevolentní. Mazepin pěstmi napadl soupeře Calluma Ilotta. Po jedné z jízd byl totiž naštvaný, že jej Brit nepustil před sebe. Fyzický útok tak provedl za něco, co je u něj na denním pořádku.

Ilott napadení odnesl monoklem, nateklou čelistí a několika šrámy v obličeji. Šéf týmu Frits van Amersfoort, za který britský mladík soutěžil, se nad celou situací pořádně rozohnil. „Takové rozhodnutí je k smíchu,“ komentoval tehdy verdikt komisařů. „Callum dostal dvě rány do obličeje – dvě! První reakce může být ovládaná emocemi, ale poté je rozdělili a napadl ho znovu.“

Mnohem čerstvější je skandál z minulého roku, kvůli kterému Rus málem přišel o místo ve formuli 1. Na vlastní Instagram totiž umístil video, kde na zadním sedadle automobilu osahává mladou slečnu. Mazepin sice příspěvek smazal, v té době už ale putoval po internetu.

Haas okamžitě reagoval, že neschvaluje chování svého jezdce a fakt, že se video objevilo na sítích, nazvali zástupci stáje odporným. „Rád bych se omluvil za akce, které jsem v poslední době provedl. Nejen za své chování, ale také za to, že jsem video umístil na internet,“ přispěchal proto Mazepin s omluvou.

Smlouvu v elitní jezdecké lize mu možná zachránila dívka, která se na záznamu objevila. „Chci jenom říct, že já a Nikita jsme dobří kamarádi už dlouhou dobu a nic z toho videa nebylo bráno vážně,“ vyjádřila se modelka Andrea D’lValová. „Věříme si navzájem tak moc, že podobně žertujeme. Video jsem na jeho profilu zveřejnila jako interní vtip. Moc se omlouvám. Dávám vám své slovo, že je opravdu dobrý člověk a nikdy by neudělal nic, aby mi ublížil, nebo mě zesměšnil.“

Zůstává tedy otázkou, jestli se polepší a dokáže šance využít.