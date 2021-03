Drama na úvod sezony F1! Hamilton uhájil vítězství před Verstappenem

Obrovské drama. Velká cena Bahrajnu ukázala, že sezony, kdy Mercedes jasně převyšoval zbytek startovního pole, jsou pryč. Lewis Hamilton sice v neděli večer na okruhu v Sáchiru zvítězil, až do úplného konce však musel odolávat atakům Maxe Verstappena. „Je skvělé, že jsme v prvním závodě sezony dokázali Mercedesu takhle zatápět,“ pronesl mírně zklamaný pilot Red Bullu v cíli.

Začátek a finiš, to byly nejhorší momenty pro Red Bull ve Velké ceně Bahrajnu. Ještě v zahřívacím kole totiž Sergiu Pérezovi zhasnul motor, a musel tak startovat z boxové uličky. Víc však může stáj mrzet konec závodu, v souboji kolo na kolo se totiž Maxi Verstappenovi nepodařilo předjet Lewise Hamiltona, který si dojel pro šestadevadesáté vítězství v kariéře.

„Věděli jsme, že to bude těžké, Max je skvělý protivník a museli jsme ho pokrýt, což chtělo něco speciálního,“ pronesl v cíli šťastný Hamilton. „Byl to jeden z nejtěžších závodů mé kariéry, musel jsem přesně najít hranici, abych šetřil pneumatiky, ale nepustil ho před sebe.“

Brit totiž zastavoval v boxech mnohem dříve než Verstappen. Po Nizozemcově druhé návštěvě boxů držel náskok deseti vteřin, jel však na mnohem starších pneumatikách, a tak začala stíhací jízda Red Bullu. Neúspěšná, i tak ale dokázal těsně stříbrný jezdec najít pozitiva. „Je skvělé, že jsme v prvním závodě sezony dokázali Mercedesu takhle zatápět. Víme, že máme výkon na to, abychom vyhrávali,“ řekl Verstappen v cíli.

Zklamaný ale určitě byl, podařilo se mu totiž Hamiltona tři kola před cílem předejet. Mohlo se tak zdát, že je rozhodnuto. Nizozemec ale vyjel všemi čtyřmi koly mimo trať, a tak na pokyn týmu pustil rivala zpátky na první místo, aby nepřišla pětisekundová penalizace. Radovat se tak mohl Hamilton, který už se podruhé překonat nenechal. A šťastný byl nejen z vítězství, ale také z alespoň částečně zaplněných tribun.

„Je to po dlouhé době, co vidíme fanoušky, to je skvělé,“ započal rodák ze Stevenage rozhovor a nezapomněl ani pochválit lidí, kteří se na jeho úspěchu podíleli. „Děkuji všem členům týmu, čeká nás parádní sezona. Max je opravdu výborný, takže mě těší, že jsme vyhráli první závod.“

Nedařilo se naopak mladíkům na monopostech Haasu. Nikita Mazepin i Mick Schumacher doplatili na to, že se vedení stáje rozhodlo letos neinvestovat do vozů. Už v minulé sezoně měli bývalí jezdci Haasu problém s přilnavostí vozů, a tak je často neudrželi na trati. To se stalo i v Sáchiru. Mazepin vyletěl bez cizího zavinění hned v úvodním kole a závod pro něj skončil. Schumacher zase formuli roztočil hned v dalším okruhu, a tak se propadl na konec startovního pole, kde nakonec i dojel.

Velká cena Bahrajnu, úvodní závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sáchiru:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:32:03,897, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,745, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -37,383, 4. Norris (Brit./McLaren) -46,466, 5. Pérez (Mex./Red Bull) -52,047, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) -59,090, 7. Ricciardo (Austr./McLaren) -1:06,004, 8. Sainz (Šp./Ferrari) -1:07,100, 9. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -1:25,692, 10. Stroll (Kan./Aston Martin) -1:26,713.

Nejrychlejší kolo: Bottas.

Průběžné pořadí (po 1 z 23 závodů): 1. Hamilton 25 b., 2. Verstappen 18, 3. Bottas 16, 4. Norris 12, 5. Pérez 10, 6. Leclerc 8.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 41, 2. Red Bull 28, 3. McLaren 18, 4. Ferrari 12, 5. AlphaTauri 2, 6. Aston Martin 1.