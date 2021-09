Ikona F1 Schumacher je dál ve vegetativním stavu: Mlčení a skepse

Jak na tom vlastně Michael Schumacher je? Otázka, kterou si klade mnoho sportovních fanoušků nepřetržitě od doby, kdy byl v září roku 2014 převezen do domácí péče. Sedminásobný mistr světa seriálu formule 1 upadl 29. prosince 2013 na lyžích a hlavou narazil do kamene. Kdyby tehdy neměl nasazenou helmu, téměř jistě by náraz nepřežil. Po dvou operacích se lékařům podařilo věhlasného závodníka stabilizovat, musel být ale na měsíc uveden do umělého spánku, než ho doktoři začali probouzet.

Půl roku strávil v nemocnici, další tři měsíce na rehabilitační klinice v Lausanne, než se péče o něj ujala manželka Corinna společně se zbytkem rodiny. Řídí se jednoduchým pravidlem: Soukromí je soukromí. Informace o stavu ikony motorsportu proto do médií pouští poskrovnu, vlastně ani to ne. „Michael nás vždy chránil, teď se my jen snažíme ochránit jeho,“ vysvětlila dvaapadesátiletá Němka v dokumentu společnosti Netflix, který mapuje život jejího manžela.

Michael Schumacher Narozen: 3. ledna 1969 (52 let) v Hürthu Kariéra v F1: Jordan (1991), Benetton (1992-1995), Ferrari (1996-2006), Mercedes (2010-2012) Počet startů v F1: 306 Tituly: 7 (1994, 1995, 2000-2004) Stupně vítězů: 155 Nejrychlejší kola: 77 Děti: syn Mick, dcera Gina-Maria

Corinna kontroluje vše, každou návštěvu musí osobně schválit. Mimo rodiny a nejužšího okruhu přátel se tak k Michaelovi nikdo nedostane. „Bohužel netuším, jaké pokroky dělá při rehabilitaci,“ prozradil Willi Weber, Schumacherův bývalý manažer pro stanici RTL, při připomenutí pětadvaceti let od prvního titulu slavného Němce. „Rád bych věděl, jak se mu daří. Potřásl mu rukou nebo ho pohladil po tváři. Corinna to ale nedovolí. Nejspíš se bojí, že bych okamžitě poznal, co s ním je, a řekl veřejnosti pravdu.“

Jeho reálný stav tak lze jen stěží odhadovat, vyjádření rodiny jsou totiž vždy velmi neurčitá. „Můžete si být jistí, že Michael je v nejlepších rukou a děláme vše, co je v lidských silách, abychom mu pomohli,“ vzkázala Schumacherova žena fanouškům v den jeho padesátých narozenin. Tato slova následně ve stejném roce zopakoval Jean Todt, další z bývalých manažerů německé hvězdy a rodinný přítel.

„Michael má opravdu tu nejlepší péči, nevzdává se a bojuje,“ řekl Todt. Na rozdíl od Schmuacherové poskytl však alespoň částečný vhled do zdravotního stavu zraněného jezdce. „Vždycky si dávám pozor na taková prohlášení, ale opravdu se zlepšuje. Sledovali jsme spolu závod F1 u něj doma ve Švýcarsku,“ dodal Francouz. Velmi jej prý mrzí, že Schumacher má stále velké problémy komunikovat s okolím.

Ke spekulacím se loni vyjádřil také švýcarský neurochirurg Erich Riederer. „Myslím si, že je ve vegetativním stavu, takže dýchá, ale nereaguje,“ řekl v dokumentu, který odvysílala francouzská televize. „Dýchá, jeho srdce bije, nejspíš se dokáže posadit a s pomocí udělat pár malých krůčků, ale nic víc. Podle mě je tohle maximum. A jestli existuje šance, abychom ho viděli takového jako před nehodou? Nemyslím si.“

Nejsmutnější na celé situaci je fakt, že k ní vůbec nemuselo dojít. Schumacher totiž mohl být místo ve francouzských Alpách v Méribelu úplně někde jinde. Nikdo sice nemohl tušit, že závodník milující adrenalin, který se léta proháněl po okruhu rychlostí přes 300 kilometrů v hodině, se zmrzačí při lyžování, nad sjížděním svahu však Němec váhal.

„Těsně předtím, než se to v Méribalu stalo, mi řekl: Sníh tady není optimální. Mohli bychom letět do Dubaje seskakovat s padákem,“ tlumočila Schumacherova žena jeho slova v Netflixovém dokumentu.

Slavné příjmení se od letošní sezony snaží ve formuli 1 opět oprášit jeden ze synů. Mick Schumacher podepsal smlouvu se stájí Haas a po boku Nikity Mazepina bojuje o body. Zatím neúspěšně, společně se nacházejí na posledním místě v pořadí závodníků, vzhledem k nízké rychlosti vozů Haasu a tomu, že se jedná o mladíkovu premiérovou sezonu, se však není čemu divit. Kariéry mezi rychlými vozy by se však Mick byl ochoten vzdát.

„Myslím, že bychom si s tátou rozuměli, oba totiž mluvíme podobným jazykem – jazykem motorsportu,“ pronesl dvaadvacetiletý závodník ve zmiňovaném dokumentu. „Měli bychom si tolik co říct, nad tím často přemýšlím, jak super by to bylo. To by mi stačilo. Nechal bych všeho, jen abych si s ním mohl promluvit,“ dodal emotivně.

2826

Tolik dní uplynulo od nehody Michaela Schumachera na lyžích ve francouzských Alpách.