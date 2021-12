Bitva vrcholí, Verstappen má mečbol. Jak se v Arábii může stát mistrem?

Vše naznačuje tomu, že letošní seriál formule 1 rozhodne až závěrečná Velká cena Abú Zabí. Max Verstappen dostane ale o víkendu jedinečnou šanci odjet do Spojených arabských emirátů bez nervů a s titulem. Potřebuje k tomu kolaps rivala Lewise Hamiltona v nedělní Grand prix Saudské Arábie. Za jakých okolností uzme dravý Nizozemec trofej pro šampiona už tuto neděli?

Každý bod se počítá. I proto Red Bull s Mercedesem v posledních závodech posílají před finálovými koly týmové dvojky do boxů. Chtějí totiž ukrást jednomu z dvojice aspirantů na titul právě bonusový bod za nejrychlejší kolo. A souboj mezi Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem je tak těsný, že každé zaváhání v průběhu sezony může rozhodnout. Dvě Velké ceny před koncem ročníku vede Nizozemec před britským rivalem o osm bodů. Když získá v neděli o dalších 18 víc, stane se šampionem.

Verstappen však drží ještě jednu výhodu. Vyhrál devět závodů, zatímco Hamilton „pouze“ sedm. V případě stejného bodového zisku by právě tohle přiřklo titul čtyřiadvacetiletému jezdci. Hamilton ale hodlá bojovat. Když už se bitva zdála téměř ztracená, sedminásobný šampion se vzepjal a zvítězil v Brazílii i v Kataru. Experti se najednou začali dotazovat, zda není právě on favoritem na celkové prvenství.

„Z ničeho nic vás napadne, jestli opravdu není Lewis pravděpodobnějším vítězem, když vezmete v potaz formu, s kterou jezdí,“ zamýšlí se komentátor formule 1 Martin Brundle. „Ale stačí jedno malé zakopnutí, kontakt, defekt a Max si může odnést titul už tento víkend.“

Hamilton navíc použije motor, s kterým se mu podařilo v Brazílii bez větších problémů zvítězit, přestože startoval až z desáté pozice.

„Je to rychlá trať s dlouhými rovinkami a několika zatáčkami, které se dají projet v plné rychlosti,“ říká před premiérou v Saudské Arábii týmový ředitel Mercedesu Toto Wolff. „Jsou ohraničené bariérami, takže to znamená, že projíždět je takto bude velký risk za velkou odměnu.“

Šéf Red Bullu dokonce nazval dráhu v Jeddahu šílenou.

Program VC Saúdské Arábie Kvalifikace sobota v 18.00 (PP Sport 1) Závod neděle v 18.30 (PP Sport 2)

„Čeká nás víkend v Saudské Arábii a z toho, co jsem viděl, můžu říct, že ta trať je vážně šílená,“ rozpovídal se Christian Horner pro web Independent. „Je neuvěřitelně rychlá a první zatáčka je jako na Suzuce (okruh v Japonsku), ale jsou tam zdi! Čeká nás obrovská výzva a jsem si jistý, že také spousta vzrušení a dramatu.“

Oba muže bude zajímat také to, jak vyvrcholí pohár konstruktérů. Na rozdíl od jezdců zde drží mírný náskok Mercedes. Se ziskem 546,5 bodu hájí vedení před Red Bullem o pět bodů. Velkou ztrátu zaznamenala Wolffova stáj v minulé Grand prix, když Valtteri Bottas kvůli defektu přišel o umístění v první desítce.

Pokud by se nerozhodlo o víkendu, zamíří seriál do konečné destinace v Abú Zabí. Ani tam nelze s lehkostí předpovědět, jestli z pozice favorita odstartuje Verstappen, nebo Hamilton. Mercedes sice okruh opanoval pokaždé od roku 2013 do 2019, loni ale triumfoval čtyřiadvacetiletý Nizozemec.

„Dokázali jsme je tam poprvé od roku 2013 porazit, zásadně ale změnili okruh,“ přemýšlí směrem k Abú Zabí Horner. „Budeme se připravovat, jak nejlépe umíme a uvidíme, na co to bude stačit. Ať už dopadne sezona jakkoliv, víme, že jsme tomu dali vše, co jsme mohli.“

Co potřebuje Verstappen, aby získal titul už v Saudské Arábii

Verstappen musí získat o 18 bodů více než Hamilton, což se stane pokud: