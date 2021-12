Nebezpečná rivalita. Verstappen a Hamilton si jdou po krku, co rozhodne?

Stejně bodů před posledním závodem? To se ve formuli 1 stalo teprve podruhé v historii. Lewis Hamilton si v neděli v Saúdské Arábii připsal třetí vítězství v řadě a dotáhl se na Maxe Verstappena, oba tak před Velkou cenou Abú Zabí, která se pojede už tento víkend, nasbírali 369,5 bodu.

Stejná situace se udála v roce 1974, tehdy o titul bojovali Emerson Fittipaldi a Clay Regazzoni. Rozhodující závod se jel ve Spojených státech amerických a nedopadl vůbec dobře. Rakouský nováček Helmuth Koinigg při něm přišel o život, když v desátém okruhu nezvládl jednu ze zatáček. Pro vítězství si pak dojel Brazilec Fitttipaldi.

Koinigg s přetahovanou o titul neměl co dočinění. Před poslední letošní Velkou cenou však vyvstává otázka, zda bude bezpečná právě pro aspiranty na titul. Verstappen s Hamiltonem si totiž vůbec nic nedarují. A čím víc se blíží závěr sezony, tím jsou jejich manévry agresivnější a riskantnější.

Taktickou hru rozjeli i v neděli na dráze v Jeddahu. Po dvou opakovaných startech a čtyřiceti odjetých okruzích se opět začalo přiostřovat. Hamilton, jehož vůz po trati letěl výrazně rychleji než ten Verstappenův, se před soupeře dostal. Nizozemec mu ale předjetí vrátil, jenže přitom vyjel všemi čtyřmi koly mimo trať. Musel tak přepustit pozici a pustit britského soka zpátky před sebe. Namísto toho, aby se odklidil na bok dráhy a dal Hamiltonovi prostor, brzdil uprostřed ideální stopy. Došlo tak ke kolizi, která mírně poškodila spoiler rozjetého Mercedesu.

„Nedostal jsem tu informaci (že ho má pustit před sebe), takže jsem z toho byl dost zmatený. Zničehonic začal brzdit, pak zase vyrazil dopředu... Říkal jsem si, jestli to je nějaká jeho šílená taktika,“ nechápal Hamilton. Připomněl však ještě jednu důležitou souvislost.

„Jemu by nevadilo, kdybychom oba dva nedojeli, protože na startu vedl o osm bodů,“ kroutil Brit hlavou. Jenže Verstappenovi nebude vadit ani pokud se do cíle oba nedostanou v Abú Zabí. Přestože bodový součet mají totožný, Nizozemci by připadl titul díky většímu počtu vítězství. Triumfoval devětkrát, zatímco Hamilton „pouze“ osmkrát, což by rozhodovalo.

Verstappen dostal po závodě od sportovních komisařů za počínání během přenechání pozice dodatečnou desetisekundovou penalizaci a dva trestné body. Ty už ale v téhle fázi ročníku nehrají roli, a jelikož třetí Valtteri Bottas protnul cíl s výrazným odstupem, ani deset vteřin navíc nic neznamenalo.

Mercedes sedminásobného mistra světa ale v posledních závodech soupeře doslova demoluje. Ač se Verstappen snaží, co mu síly stačí, monopost s černou livrejí se přes jeho Red Bull vždy na dlouhých rovinkách bez větších problémů přežene. Favoritem do rozhodující Velké ceny proto bude určitě Hamilton. A ve vypjatém momentu, kdy půjde oběma jezdcům o vše, mohou posunout míru rizika ještě o kousek dál a havarovat.

Ne že by snad měl Verstappen do soka schválně nabourat, jeho manévry na trati jsou ale mnohdy agresivní. „Někteří piloti jezdí bez kompromisů. A myslím, že Max je jeden z nich,“ tvrdí například mistr světa z roku 1996 Damon Hill. „Je to skvělý pilot, dobře se na něj dívá a jezdí na absolutní hraně. Lewis se s tím musí vypořádat. Nemyslím si, že by z něj měl strach, ale moc dobře ví, že si na něj musí dát pozor. A oprávněně.“

Dává přitom vzpomenout na moment, který se odehrál jen rok poté, co získal titul. Tehdy se také rozhodovalo o celkovém vítězství až v poslední Velké ceně. Michael Schumacher vedl před Jacquesem Villeneuvem o jediný bod a ve finálové Grand prix jej nemilosrdně sestřelil. FIA legendárního Němce označila za viníka a odebrala mu všechny nasbírané body, Kanaďan s poškozeným vozem dojel a mohl slavit. Podle Hilla by vedení soutěže mělo dát jasně najevo, jak bude v obdobné situaci případně postupovat.

„Jestli hrozí něco podobného, FIA by měla dát stájím i jezdcům jasně najevo, co udělá. Seberou jim body? Prostě jaký bude trest,“ dotazuje se bývalý jezdec v interview pro Sky Sports. Napínavá sezona plná zvratů by si určitě zasloužila hezčí konec a férové rozhodnutí na dráze. Na „poslední slovo“ obou jezdců je třeba počkat do neděle. Vítěz bere vše.

Poslední vítězové Velké ceny Abú Zabí 2020 Max Verstappen (Niz.) 2019 Lewis Hamilton (VB) 2018 Lewis Hamilton 2017 Valtteri Bottas (Fin.) 2016 Lewis Hamilton