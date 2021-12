Hamilton nechápal, co mu udělal rival: Jen jeden člověk neví, jak závodit!

Tahle sezona formule 1 baví a rivalita mezi adepty na titul je napjatá k prasknutí. Obzvlášť poté, co Lewis Hamilton vítězstvím v nočním závodě v Saúdské Arábii bodově dorovnal dosud vedoucího Maxe Verstappena. Ten britského pilota rozpálil doběla hlavně kvůli incidentu ve 37. kole, kdy ho doslova vybrzdil... „Všichni víme, jak se má závodit. Jen jednomu člověku to asi nedochází,“ pustil se po závodě Hamilton do soupeře v boji o titul.

Boj na novém okruhu v Džiddě byl plný zvratů a dramatických situací. Verstappen po restartu závodu ještě jednou zvládl vrátit Hamiltonovi předjetí, jenže při tom vyjel mimo trať a ve 37. kole tak vedle pětivteřinové penalizace dostal ještě pokyn pustit Britův Mercedes před sebe. A tak vznikla bizarní zápletka, která mohla Hamiltona stát šanci na titul...

Nizozemec začal před soupeřem divoce brzdit zrovna v jednom z nejužších míst na trati. „Nedostal jsem tu informaci (že ho má pustit před sebe), takže jsem z toho byl dost zmatený. Zničehonic začal brzdit, pak zase vyrazil dopředu... Říkal jsem si, jestli to je nějaká jeho šílená taktitka,“ nechápal Hamilton, co se na trati dělo.

Pak Hamilton zjistil, o co jde, jenže... „Zadupnul to tak tvrdě, že jsem to do něj málem napálil,“ kroutil obhájce titulu hlavou. Když se Verstappenovi vyhýbal, o jeho Red Bull přeci jen předním křídlem „štrejchnul“. Naštěstí to ale jeho další závodění zásadně neovlivnilo a sedminásobný mistr světa si dojel pro vítězství, kterým před poslední bitvou Verstappena bodově dohnal.

„Jemu by nevadilo, kdybychom oba dva nedojeli, protože na startu vedl o osm bodů,“ přidal Brit svůj pohled. Nizozemský zájemce o titul za svůj manévr vyfasoval desetivteřinovou penalizaci, i tak ale skončil na druhém místě a oba rivalové tak půjdou do posledního závodu se stejným bodovým ziskem.

Hill připomněl Schumachera

Titul tak získá ten lepší v cíli... Jenže je tu ještě jedna možnost: pokud by ani jeden do cíle nedojel, mistrem světa by se stal Max Verstappen. Což i ve světle posledního závodu vzbuzuje lehké obavy. Třeba někdejší mistr světa Damon Hill vyzývá FIA, aby dala jasně najevo, co udělá, kdyby došlo třeba k podobnému incidentu jako v roce 1997.

Tehdy Michael Schumacher naboural Jacquese Villeneuva, před nímž vedl o bod v celkovém pořadí. Legendární Němec byl určen za viníka nehody, za trest mu byly odebrány všechny body a Kanaďan, který i přes poškození vozu dojel, získal titul.

„Jestli hrozí podobná situace, FIA by měla dát stájím i jezdcům jasně najevo, co udělá. Seberou jim body? Prostě jaký bude trest,“ řekl Hill Sky Sports.

Hill sice neprohlásil, že by se Verstappen snížil k vyřazení rivala, připustil však, že jezdí podobně nemilosrdně jako Schumacher. „Někteří piloti jezdí bez kompromisů. A myslím, že Max je jeden z nich,“ řekl mistr světa z roku 1996.