Těsné sezony F1: Laudova havárie i triumf v předposlední zatáčce

Když Massa protnul cílovou pásku, v týmu Ferrari vypuklo nadšení, Hamilton totiž kroužil na šesté příčce. Glock ale začal doplácet na svou taktiku, pneumatiky ztrácely trakci a on musel výrazně zpomalit, aby udržel monopost na dráze. V předposlední zatáčce se přes něj Hamilton přehnal a o bod brazilského soka porazil. Při rovnosti bodů by skončil druhý, v sezoně měl totiž o jedno vítězství méně.

Massa svou úlohu zvládl, dojel na prvním místě. Hamilton se po většinu závodu držel na čtvrté pozici, pak ale chyboval a pustil před sebe i Sebastiana Vettela. Timo Glock navíc po poslední dešťové sprše risknul, že dojede na gumách do sucha a nevydal se do boxů.

1994

Michael Schumacher 92 bodů a Damon Hill 91 bodů

Jedna z památných sezon formule 1. Do mysli se fanouškům zaryla prvním celkovým vítězstvím Michaela Schumachera, zvláštními okolnostmi posledního závodu, ale také tragickou ztrátou životů Rolanda Ratzenbergera a Ayrtona Senny.

Schumacher se svým Benettonem vlétl do ročníku ve skvělé formě. Vyhrál šest z úvodních sedmi závodů a zdálo se, že si neohroženě kráčí pro premiérový titul. Proti byl však Damon Hill, který v druhé půlce sezony mocně stahoval ztrátu. Před cestou do finálové destinace v Adelaide odděloval rivaly jediný bod.

Němcovi pojistila vítězství událost, které se experti obávají v současné situaci mezi Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem – havárie. Schumacher a později i traťoví komisaři bouračku označili jako „nehodu při závodění.“ Dodnes je však spousta fanoušků přesvědčena, že rodák z Hürthu do Hilla schválně najel. Ani jeden proto nedojeli do cíle a vítězství připadlo Schumacherovi.

Podobný incident se odehrál i tři roky na to. Téměř totožný manévr už ale jedné z největších hvězd F1 neprošel. Po najetí do Jacquese Villeneuveho odebralo vedení soutěže Schumacherovi všechny body a diskvalifikovalo ho z pořadí jezdců. Kanaďan by však titul uzmul i bez toho. Po srážce měl poškozený vůz, dokázal ale dojet na třetím místě a v celkovém pořadí by o tři body zvítězil.