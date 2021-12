Vášně kolem F1! Nepřijatelné, píše Hamiltonův příští parťák. Diví se Kane

Po prvních zatáčkách se do vedení v Abú Zabí dostal Lewis Hamilton • Reuters

Mercedes proti rozhodnutím podal protest, ale neuspěl. Vedení podle stáje nejednalo podle pravidel, protože místo toho, aby nechalo závod dojet za zpomalovacím vozem, nařídilo, že se bude ještě v posledním kole závodit. A v něm Hamilton na ojetých gumách neměl šanci.

„Hodně lidí se to nelíbí. Přišla nová doba, kdy ředitel závodu může dělat taková ad hoc rozhodnutí. Je to něco ve stylu: 'A teď hádejte, co udělám',“ napsal jednašedesátiletý mistr světa z roku 1996 Hill na twitteru.

Nad postupem traťových komisařů se pozastavil i Kane. „Nejsem žádný expert, ale nejsou pravidla, která dají nefér výhodu jednomu z jezdců, bizarní?“ uvedl útočník Tottenhamu a úřadující vicemistr Evropy.

„Proč by měl být Hamilton potrestán za nehodu někoho jiného. Pod obrovským tlakem předvedl naprosto dokonalý výkon a pak takhle přijde o titul. Je ostuda, že to skončilo takhle,“ prohlásil Kane.

Ještě ostřejší byl na twitteru pilot George Russell z Williamsu. „Něco takového je nepřijatelné,“ napsal velkými písmeny třiadvacetiletý pilot, který bude od nové sezony Hamiltonovým kolegou v Mercedesu. „Max je skvělý jezdec, má za sebou vynikající sezonu a má můj absolutní respekt, ale tohle je nepřijatelné. Nemůžu tomu uvěřit,“ dodal.

Verstappena se naopak zastal trojnásobný mistr světa Jackie Stewart. „Myslím, že je skvělé mít nového šampiona. Myslím, že Max a Red Bull před sebou mají hodně zajímavou budoucnost,“ přidal dvaaosmdesátiletý Stewart.

Na Verstappenovu stranu se postavil i dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso. „Přál jsem to z 51 procent Maxovi, protože v průběhu sezony měl podle mě víc smolných momentů než Lewis,“ uvedl pilot stáje Alpine.

„Nové je vždycky zajímavější. Až bude mít Max pět titulů, tak jeho nový rival bude také větší atrakcí. Hlavním vítězem je ale podle mě sport, protože dva borci se stejným počtem bodů bojovali o titul až do posledního kola posledního závodu. To už nikdy nemusíme zažít,“ prohlásil Alonso.