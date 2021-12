Punc nespravedlnosti zůstane. Expert popsal, jak formule porušila pravidla

Kauza, které si určitě všimli i ti, co formuli 1 nesledují. Williams Nicholase Latifiho se pět kol před koncem rozhodující Velké ceny vřítil do bariér a poslal tím na trať safety car. Piloti se proto seřadili za sebou do vláčku a čekali, jestli je ještě ředitel Michael Masi nechá závodit.

Max Verstappen před havárií ztrácel na Lewise Hamiltona dvanáct vteřin. Díky safety caru ale mohl rivala dojet, a když Masi rozhodl, že se ještě v posledním okruhu bude bojovat, přihrál Nizozemci titul.

Na nových, měkčích pneumatikách Brita předjel a získal první mistrovský titul. Ředitel Mercedesu Toto Wolff pukal zlostí, Hamilton přišel o rekordní osmý triumf. A nejspíš se zlobili právem. Svůj pohled na situaci poskytl deníku Sport expert na F1 Tomáš Richtr.

„FIA nedodržela vlastní proceduru, to je fakt. Často se stává, že nehoda a následný safety car jednomu pomůžou a druhému uškodí. Letošní situace je jiná v tom, že taková štěstěna má kvůli vyrovnanosti celé soutěže obrovské dopady,“ přibližuje Richtr. „Vždycky se diskutovalo, jestli se za tenhle a tamten incident měla udělit penalizace nebo ne, ale nikdy to nemělo tak monstrózní dopad. Kvůli tomu už této sezoně navždy zůstane punc nespravedlnosti.“

Podle komentátora přímých přenosů je pro samotnou soutěž dobře, že k podobnému incidentu došlo. Poukázalo to totiž na fakt, že jako každý sport ani formule 1 není černobílá, ale fanoušci se dožadují naprosto jasného znění pravidel.

„Když vidím nestálost rozhodování ve fotbale, který je mnohem méně komplexní než formule, a všichni chtějí černobílá pravidla. Mission impossible,“ krčí rameny Richtr. A v čem tedy FIA pochybila?

„Extrémně zrychlili snahu odstartovat závod. Nic takového jsme dosud neviděli. Proč se tak stalo, už se dá jen odhadovat. Někdo bude tvrdit, že prostě chtěli jen rozhodnout závod na trati, protože se to tak dělá, když je safety car na konci Velké ceny,“ říká Richtr. „Jenomže tahle situace s ohledem na pneumatiky obou pilotů znamenala jediné - dát titul Verstappenovi. Nechat safety car na trati se zase rovnalo tomu přenechat šampionát Hamiltonovi.“

Situace se nelíbila ani Tomáši Engemu. Jediný Čech, jenž kdy bojoval ve formuli 1, sice vítězství Verstappenovi přál, z konce sezony ale cítí pachuť. Přikláněl by se k vyústění, po kterém volali mnozí fanoušci.

„Existovala možnost, kterou jsme už letos viděli. A to zastavit závod pět kol před cílem,“ připomněl Enge pro ČTK podobnou variantu ze závodu v Baku. „Závod by se přerušil, všichni by startovali ze svých pozic, měli by stejné pneumatiky a rozdali by si to ve sprintu na poslední čtyři kola. To se ale nestalo a od chvíle, co vyjel safety car, začalo ředitelství závodu a komisaři dělat přešlap za přešlapem. Ať už to bylo cílené nebo ne, vyústilo to v situaci, kdy naservírovali Maxovi vítězství na zlatém podnose.“

Proto Mercedes s výsledky nesouhlasil a podal hned dva protesty. Ještě několik hodin po závodě tak Verstappen místo bujarých oslav čekal na verdikt traťových komisařů.

Zástupci stáje, která zvítězila v poháru konstruktérů, si v prvé řadě stěžovali na to, že Nizozemec předjel Hamiltona už za safety carem. K tomu však nedošlo. Oba piloti brzdili a čekali, než protnou linii, za níž opět dostanou možnost sešlápnout pedál k podlaze. Verstappen se na soka lepil, chvílemi jeli bok po boku, ani jednou se však do čela nepodíval. A tak FIA protest rychle zamítla.

Fraška, která Mercedesu nebude stát za to?

Poté se debatovalo právě o dodržení stanov. Mercedes se odvolával na pravidla, která upravují situace ohledně safety caru a jeho stahování z trati. Dožadovali se opakování závodu. I zde však traťoví komisaři rozhodli jasně. Žádné repete nenastane, Verstappen zůstane šampionem a smiřte se tím. Mercedes se nesmířil a dovolal se k Mezinárodnímu odvolacímu soudu.

„Safety car má vždy dvě fáze. Když vyjede na trať kvůli nehodě, tak se prvně odstraní samotná havárie. Pak se piloti seřadí tak, aby jezdci o kolo zpátky nepřekáželi v souboji mezi těmi, co bojují o umístění vepředu,“ popisuje proceduru Richtr. „Druhá fáze je taková, že safety car rozsvítí zelená světla a jezdci bojující o umístění v čele jej a piloty o kolo zpět předjedou. Tady ale první pětice přespurtovala safety car a vedení závodu jej hned na to poslalo do boxů. Ani nevyřešili pořadí Daniela Ricciarda s Lancem Strollem, kteří se také měli posunout dopředu.“

Ač se to může zdát nespravedlivé, s výsledky už se téměř jistě hýbat nebude. Změnit od stolu mistra světa, to si dokáže představit málokdo. Nabízí se ale otázka, jaké z incidentu vyvodí FIA následky. Vyhodí snad Masiho za minelu, jež přišla v nejdůležitější moment sezony?

Richtrovi se podobná situace nezdá pravděpodobná. Masi je totiž členem FIA a přestože bývá fanoušky často kritizován, až na Abú Zabí rozhodoval při Velkých cenách správně. Vyvstává však jiná debata, která může mít fatální vyústění.

„Spíš se bojím, že Mercedes se natolik naštve, že začne zvažovat odchod z formule 1. Je tam možné opravdu vše,“ zamýšlí se Richtr. „Pokud si Toto Wolff (ředitel stáje) a zbytek týmu usmyslí, že to bylo naschvál, protože už mělo vedení soutěže plné zuby vítězení Lewise Hamiltona, tak se to může stát. Třeba si řeknou, že je to fraška, která jim za to nestojí.“

Sedminásobný šampion a George Russell, který má v příští sezoně nahradit v Mercedesu Valtteriho Bottase, by si tak museli hledat nové angažmá.