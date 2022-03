Formule 1 ONLINE: V Bahrajnu začíná nová sezona, Leclerc drží vedení

Startuje nová sezona seriálu Formule 1! Dvacítka elitních jezdců se na úvodní Velkou cenu sjela do Bahrajnu. A mění se pořádky, rozsáhlé změny by měly přinést větší vyrovnanost týmů. Ukázalo to už kvalifikace, kterou ovládl Charles Leclerc z Ferrari. Loňský mistr světa Max Verstappen bude na startu stát v první řadě vedle něj, Lewis Hamilton odstartuje až z 5. místa. Kdo se bude jako první radovat? ONLINE přenos sledujte od 16 hodin na iSport.cz.