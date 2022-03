Něco se děje s motorem. Leclercův vtip vyděsil techniky Ferrari: Já se pobavil

Psal se rok 2019. Vítěz kvalifikace Charles Leclerc si na okruhu v Bahrajnu jel pro jasné vítězství. Byl to přitom teprve druhý závod, který absolvoval v červené kombinéze. Jenže mladého jezdce 11 kol před cílem zradila pohonná jednotka. „S motorem je něco divného,“ zahlásil tehdy do rádia. Slušný náskok začal velmi rychle ztrácet. Postupně se před něj dostal Lewis Hamilton i Valtteri Bottas a monacký jezdec se nakonec musel spokojit s třetí příčkou.

„Jsem nesmírně zklamaný stejně jako celý tým. Ale i takové situace se stávají. Musíte z toho vytěžit to nejlepší,“ neskrýval pozávodní rozhořčení.

Rok 2022. Scénář jako přes kopírák. Po zisku pole position je Charles Leclerc velmi blízko tomu, aby suverénním způsobem ovládl Velkou cenu Bahrajnu. Po odstoupení Maxe Verstappena čtyři kola před cílem navíc přichází o hlavního rivala. Jenže v posledním kole se ve vysílačce ozve pro celý tým šokující zpráva: „S motorem se mi děje něco divného.“ Na druhé straně se rozhostí ticho. To zřejmě inženýři Ferrari začínají v paddocku nervózně sjíždět veškerá data a statistiky. Všichni mají ještě v živé paměti zklamání z Bahrajnu před třemi lety.

Po pár sekundách se konečně z vysílačky ozve hlas závodního inženýra Xaviera Padrose: „Rozumím,“ odpovídá Leclercovi s opatrným smíchem. „Dělal jsem si srandu,“ ujistí ho raději ještě Leclerc.

Po závodě jezdec Ferrari vysvětlil, jak se zrodila myšlenka, vystřelit si z kolegů. Zatímco jiní piloti se soustředí pouze na trať, rozpustilý Monačan při jízdě v rychlosti okolo 340 km/h dokáže zřejmě přemýšlet i o spoustě jiných věcí.

„V posledním kole jsem si v rádiu udělal trochu legraci. Řekl jsem, že s motorem je něco divného. Jsem přesvědčený, že se to inženýrům moc nelíbilo. Já jsem se ale pobavil. Napadlo mě to v době, kdy zbývalo do cíle ještě nějakých 10 až 15 kol. Doufal jsem, že nebudou problémy se spolehlivostí, abych to mohl provést.“

Kvůli reálným problémům s motorem cíl nakonec neprotlo ani jedno z vozidel Red Bullu. „Když jsem viděl, že Max má problémy, říkal jsem si: „No tak, pojď, vydrž to až do konce! A opravdu to vydrželo.“

Kolegové, které vyděsil, zajisté Charlesovi rychle odpustili. Naposledy se totiž Ferrari radovalo z vítězství ve Velké ceně v roce 2020 v Monze. Double si v Bahrajnu připsala italská stáj poprvé od roku 2019. Tehdy Leclerc skončil na druhém místě za Sebastianem Vettelem ve Velké ceně Singapuru.