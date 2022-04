Příčiny černého startu Red Bullu: nadváha, styl jízdy i nedůvěra

Nadváha

Poradce týmu Helmut Marko prozradil, že vedle spolehlivosti je dalším problémem nového monopostu RB18 také hmotnost. Red Bull má aktuálně nejtěžší auto ve startovním roštu. Na dosažení minimálního limitu 798 kilogramů by potřeboval „zhubnout“ asi 10 kilo. Každých deset kilogramů navíc přitom zpomalí vozidlo o tři až čtyři desetiny sekundy na kolo. To se sice nemusí zdát jako mnoho, ale ve světě F1, kde vítěze a poražené dělí tisíciny, jde o zásadní rozdíl. „Čekají nás těžké časy. Překvapilo nás, jak bylo Ferrari v Austrálii rychlé. Neřešili tak moc pneumatiky jak my, bohužel jsme zaostávali. Pracovat na spolehlivosti a do toho snižovat hmotnost při rozpočtovém stropu bude těžké,“ uvedl Marko.