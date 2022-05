Bizarní spor o piercing a trenky? Král: Piloti jsou superstar, zavíraly se oči

Hamilton se musí šperků zbavit do VC Monaka • Profimedia

Hamilton se svým paráděním dostal do problémů • Koláž Blesksport

Bizarní spor se rozhořel uvnitř formule 1. Za všechno může nenápadná novinka. Mezinárodní automobilová federace (FIA) od týmů vyžaduje písemné potvrzení, že jezdci nosí nehořlavé spodní prádlo a nemají na sobě při závodě šperky. Nařízení vzbudilo mezi piloty pobavené reakce. To, co začalo jako humorná diskuze, nyní ovšem přerostlo v kauzu, kvůli které Lewis Hamilton dokonce zvažoval, že nenastoupí do závodu.