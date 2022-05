Pérez ovládl deštivé Monako. Třetí Verstappen navýšil vedení v čele MS

Závod ulicemi Monte Carla byl dvakrát přerušen. Nejprve v úvodu kvůli hustému dešti a poté ve 30. kole po nehodě Micka Schumachera. Kvůli tomu se nestihlo odjet plánovaných 78 kol a závod byl po třech hodinách ukončen.

Dvaatřicetiletý Pérez vyhrál třetí závod v kariéře a první v této sezoně. V Monaku uspěl poprvé a upevnil si třetí příčku v MS. Přestože startoval z třetí pozice, využil lépe načasovaných zastávek v boxech. Red Bull získal čtvrté vítězství za sebou, v minulých třech závodech vládl Verstappen.

Sedmý podnik sezony začal kvůli nepříznivému počasí s více než hodinovým zpožděním. Kvůli hustému dešti byl o čtvrt hodiny odložen vjezd do zaváděcího kola a po jeho absolvování vyvěsilo vedení závodu červené vlajky.

Jezdci se vrátili na trať za safety carem a za dalších pět minut byl závod zahájen. Ještě před restartem měli na mokré trati kolizi Nicholas Latifi z Williamsu a Lance Stroll z Aston Martinu a propadli se na chvost pole.

Vítěz kvalifikace Leclerc udržel vedení před Sainzem, úřadující mistr světa Verstappen zůstával čtvrtý. V patnáctém kole začali jezdci zajíždět pro pneumatiky do přechodných podmínek. Stejně volil v 18. kole také lídr Leclerc, po své zastávce se ale vrátil na trať až za Pérezem.

O pár kol později byli piloti Ferrari povoláni do boxů znovu. Když však do boxů přijel těsně Sainz před Leclercem, italská stáj zazmatkovala a chtěla Monačanův pit stop rychle odvolat. Ten však byl už v nájezdu do boxů a mechanici Ferrari museli na těžkou situaci reagovat.

Přestože ji nakonec zvládli, rozčílený Leclerc ztratil při čekání na výměnu gum cenné vteřiny. Ferrari na chybu doplatilo. Po daleko organizovanější dvojnásobné zastávce Red Bullu se do vedení dostal Pérez a Verstappen se zase vrátil před Leclerca. Monacký jezdec prodloužil své nezdary z domácích závodů, předchozí tři podniky v Monte Carlu nedokončil.

V 27. kole havaroval Mick Schumacher, na trať vyjel zpomalovací vůz a závod byl kvůli odklízení trosek opět přerušen. Syn sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera byl po nehodě v pořádku. Podnik nedokončil ani druhý pilot týmu Haas Kevin Magnussen.

Pérez po restartu udržel vedení a zprvu měl i pohodlný náskok. V závěrečné desetiminutovce se však už trápil s ojetými pneumatikami a Sainz, Verstappen a Leclerc se na něj dotáhli. Přestože se druhý Sainz snažil dostat Mexičana pod tlak, ten v úzkých uličkách nechyboval a ubránil vedení až do cíle.

Velká cena Monaka, závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Pérez (Mex./Red Bull) 1:56:30,265, 2. Sainz (Šp./Ferrari) -1,154, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,491, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -2,922, 5. Russell (Brit./Mercedes) -11,968, 6. Norris (Brit./McLaren) -12,231, 7. Alonso (Šp./Alpine) -46,358, 8. Hamilton (Brit./Mercedes) -50,388, 9. Bottas (Fin./Alfa Romeo) -52,525, 10. Vettel (Něm./Aston Martin) -53,536.

Nejrychlejší kolo: Norris.

Průběžné pořadí MS (po 7 z 22 závodů): 1. Verstappen 125 b., 2. Leclerc 116, 3. Pérez 110, 4. Russell 84, 5. Sainz 83, 6. Hamilton 50, 7. Norris 48, 8. Bottas 40, 9. Ocon (Fr./Alpine) 30, 10. Magnussen (Dán./Haas) 15.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 235, 2. Ferrari 199, 3. Mercedes 134, 4. McLaren 59, 5. Alfa Romeo 41, 6. Alpine 40, 7. Alpha Tauri 17, 8. Haas 15, 9. Aston Martin 7, 10. Williams 3.