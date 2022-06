Hamiltonův návrat na pódium. Bolest dostal pod kontrolu, šéf varuje

Vyskočil z monopostu a předvedl vítězné gesto. Jako by to byl v Kanadě úplně jiný Lewis Hamilton než ten, který byl k vidění po Velké ceně Ázerbájdžánu. Třetí místo z nedělní GP zapůsobilo na sedminásobného světového šampiona jako živá voda. „Můžu být ještě lepší, chci pokračovat v práci,“ říká britský pilot.

Velká cena Kanady je pro Lewise Hamiltona každoročně speciální událostí. Ještě v barvách McLarenu tady totiž v roce 2007 vyhrál svou první GP v kariéře. Tenkrát teprve dvaadvacetiletý nováček obsadil v jezdeckém šampionátu celkové druhé místo za Kimim Räikkönenem a překvapivě porazil i svého ostříleného týmového kolegu Fernanda Alonsa .

Letos přijížděl Lewis Hamilton do Kanady ovšem v úplně jiné roli. V sedmatřiceti letech je jedním z nejzkušenějších pilotů na startovním roštu – sedminásobný mistr světa a ikona formule 1. Jenže paradoxně právě letos zažívá daleko strastiplnější sezonu než v roce svého debutu.

Do GP v Montrealu se mu podařilo umístit na stupních vítězů pouze jednou (3. místo v Bahrajnu). Situace je pro britského pilota o to víc frustrující, že jej dokáže stabilně porážet i jeho krajan a týmový kolega George Russell. Ten si navíc drží úspěšnou šňůru – jako jediný pilot ze startovního pole dokončil všechny Velké ceny vždy do 5. místa.

Nedělní závod v Kanadě byl tak pro pilota „stříbrných šípů“ vítanou vzpruhou. I díky vyjetí safety caru dokončil závod na třetím místě a o zhruba pět vteřin překonal i čtvrtého Russella. „Upřímně říkám, že tohle je pro mě jeden z nejkrásnějších pocitů za celý rok. Obzvlášť v Montrealu, kde jsem získal před patnácti lety své první vítězství v životě…,“ neskrýval nadšení po závodě.

Lewis Hamilton: Nejúspěšnější pilot F1 v historii Video se připravuje ...

„Letos u Mercedesu hodně bojujeme s autem. Zůstáváme ale ostražití, koncentrovaní a rozhodně nic nevzdáváme. Můj tým mě inspiruje a jsem na to pyšný. Děkuji všem tady i doma v továrně.“

Po Velké ceně Ázerbájdžánu to přitom vypadalo, že je start Lewise Hamiltona v Kanadě v ohrožení. Sedminásobného mistra světa trápila bolest zad způsobená poskakováním monopostu. Stájový šéf Toto Wolf dokonce hovořil o povolání rezervního pilota. Díky rehabilitacím, akupunktuře a kryoterapii (terapie chladem) se britskému pilotovi podařilo dostat bolest pod kontrolu.

„Já a Angela jsme se po GP objali. Oba jsme tvrdě pracovali, po minulém týdnu to pro nás byla opravdová výzva,“ chválil Hamilton svou pravou ruku, fyzioterapeutku Angelu Cullenovou. „Jsem za ni neskutečně vděčný. Každý den spolu pracujeme na odstranění bolesti.“

Příští Velká cena se uskuteční 3. července v britském Silverstonu. Stájový šéf Toto Wolf ovšem i po úspěchu v Montrealu zůstává opatrný. „Jedna vlaštovka ještě léto nedělá. Tuto vlaštovku jsme viděli i v Barceloně, ale někam odletěla,“ řekl v narážce na GP Španělska, kde skončil George Russell třetí. „Pokud budeme moci jezdit s autem nízko, mohli bychom být konkurenceschopní. Avšak po Barceloně jsme také jásali, že jsme zpátky v boji o titul, a podívejte se, jak to dopadlo. Uvidíme.“