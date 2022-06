FIA řeší skákání formulí: Skončíme o holi, stěžují si jezdci. Mistr nesouhlasí

Ve světě formule 1 se od začátku sezony řeší poskakování automobilů po asfaltu při jízdě ve velké rychlosti. Příčinou je nová aerodynamika, ale jezdci si stěžují na bolesti a bojí se o své zdraví. Mezinárodní automobilová federace (FIA) přichází s řešením. Otázkou je, zda to bude stačit.

Nová technická pravidla, která platí od letošního roku, přinesla také nový problém. O co konkrétně jde? Přítlak nyní negenerují přední a zadní křídlo, ale nově tvarovaná podlaha. Ta dokáže prouděním vzduchu vyvolat přísavný efekt, a v okamžiku, kdy se vůz dotkne asfaltu, dojde k přerušení proudění vzduchu a auto se zvedne. Tento proces se neustále opakuje a dochází ke zmíněnému poskakování.

Nejvýrazněji to bylo vidět v předchozím podniku na hrbolaté trati v ázerbájdžánském Baku, kde na téměř dvoukilometrové rovince dosahovali jezdci rychlosti 350 km/h. „Ještě jsem v závodech netrpěl tolik jako právě tady. Jen jsem se držel a kousal se do jazyka kvůli bolestem. Nedokážu popsat, co jsem na trati zažíval,“ prohlásil sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton.

V týdnu před podnikem v kanadském Montrealu, který se jede tento víkend, mu pomohla léčba akupunkturou a do závodu tak nastoupí.

Po Velké ceně Ázerbájdžánu se Lewis Hamilton jen těžko dostával z kokpitu, pak se při chůzi držel za záda... • Foto Profimedia.cz

Velice kritický byl k problému s porpoisingem, jak bývá poskakování označováno, také Francouz Pierre Gasly, který startuje v týmu Alpha Tauri. „Nemyslím si, že bychom se měli nechat zahnat do kouta, kde si musíte vybírat mezi zdravím a výkonem. Diskutovali jsme o tom na poradě jezdců. Snažili jsme se zástupce FIA požádat, aby našli řešení, které by nás zachránilo před tím, abychom ve třiceti letech skončili o holi,“ prohlásil Gasly.

Atmosféru na setkání jezdců s ředitelem závodů Nielsem Wittichem vystihl také Španěl Carlos Sainz, člen stáje Ferrari. „Dostalo se to do bodu, kdy jsme se na sebe všichni podívali a řekli, že musíme něco udělat. Už nejedeme o výsledek, ale všichni bojujeme, abychom auto zvládli.“

V týdnu před závodem vydala Mezinárodní automobilová federace (FIA) směrnici, podle které se chce řídit, aby omezila poskakování vozů po trati. „Po osmém podniku letošního mistrovství světa FIA formule 1, během něhož se opět projevil jev aerodynamických oscilací (porpoising) nové generace vozů F1 a jeho vliv během závodu a po něm na fyzickou kondici jezdců, se FIA jako řídící orgán tohoto sportu rozhodla, že v zájmu bezpečnosti je nutné zasáhnout a požadovat, aby týmy provedly nezbytné úpravy ke snížení nebo odstranění tohoto jevu,“ uvedla FIA.

Federace může vydat směrnici nebo změnit pravidla z důvodu bezpečnosti i bez jednomyslného souhlasu týmů. A právě tohoto nástroje využila po „konzultaci se svými lékaři v zájmu bezpečnosti jezdců.“ Přesný matematický vzorec pro tuto metodiku prochází stále vývojem a týmy F1 byly vyzvány, aby se na tomto procesu podílely. Jak by to mělo vypadat?

Techničtí komisaři budou přísněji kontrolovat opotřebení dřevěných desek pod vozem, aby se zabránilo tomu, že vozy budou jezdit příliš nízko. Kromě toho se budou vyhodnocovat údaje ze dvou snímačů zrychlení v blízkosti těžiště vozu, aby se zjistily údaje o pohybu nahoru a dolů.

Pokud bude překročen určitý limit, bude muset tým upravit nastavení a případně změnit výšku vozu nebo míru pružení. Limitní hodnota bude týmům sdělena na další velké ceně (Velké Británie) za dva týdny před prvním sobotním tréninkem.

Pro každý jednotlivý vůz bude určena světlá výška (vzdálenost podlahy auta od povrchu tratě), nastavení pružin a tlumičů a aerodynamická konfigurace, a to již nelze měnit. Týmům nebude nikdo bránit jezdit s větší světlou výškou. Kromě toho lze změnit nastavení kvůli počasí, tlaky v pneumatikách a nastavení předního křídla. Vozy, které tuto hodnotu v závodě či v kvalifikaci nesplní, budou klasifikovány jako nebezpečné a vyloučeny.

Jeden souhlasí, mistr říká ne

Pokud si někdo myslí, že si směrnici vydupal Mercedes stížnostmi jezdců, tak tomu tak není. Nejvíce totiž směrnice dopadne na týmy s velkým poskakováním, které budou muset učinit největší opatření. To se týká Mercedesu a Ferrari. „Z čistě výkonnostní stránky věci si změnu nepřejeme, protože pokud dojde ke změně, nikdy nevíte, jestli to bude ve váš prospěch, nebo proti vám,“ řekl George Russell (Mercedes), kterého citoval britský magazín The Race.

Naopak nespokojený je obhájce titulu a lídr šampionátu Max Verstappen (Rd Bull). „Myslím, že existuje spousta týmů, které v podstatě odvedly úžasnou práci, aby problémy neměly. Pokud zvýšíte výšku vozu, pak potíže mít nebudete, ale ztratíte výkon. Pokud někdo nedokáže auto správně navrhnout, pak je to jeho chyba, není to omyl pravidel,“ prohlásil Verstappen.