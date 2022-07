Svatozář F1 znovu v akci. Halo zachránil dva životy, Čou bez zranění

Čou byl v Silverstone zasažen britským jezdcem Russellem, do kterého zase šťouchl Pierre Gasly. K této nehodě došlo jen pár desítek vteřin po startu. Vůz Haasu skončil zaklíněný v blízkosti diváků na tribuně, jeho pilot ovšem byl po celou dobu při vědomí.

„Když jsem to viděl, byl jsem úplně v šoku. Bylo to neuvěřitelné. Že se z toho dostal, je šilené. Připadá mi až neuvěřitelné, že z toho může vyváznout bez zranění," prohlásil pozdější vítěz hlavního závodu Carlos Sainz z Ferrari.

Děsivý moment přitom nabídl i dopolední závod v kategorii F2. Po kolizi ve vysoké rychlosti přistál Dennis Hauger z Red Bullu na voze izraelského jezdce Roye Nissanyho z Williamsu.

Výsledek? Stejně jako v prvním případě. Bez vážného zranění.

„Všem moc děkuji za starost. Jsem v pořádku, tohle je součást závodění. Vzpamatuju se z toho vrátím se silnější do Rakouska," napsal 27letý Nissany na svůj twitterový účet.

Zázrak? Zdá se, že nikoliv. Oba závodníci, kteří byli v neděli bezpochyby v ohrožení života, glorifikovalo systém halo, neboli svatozář. Jde o ochranný rám kolem kokpitu.

První testy Mezinárodní automobilová federace (FIA) provedla v roce 2016 a v červenci 2017, od sezony 2018 už tento bezpečnostní prvek je povinný.

„Někdy kritizujeme FIA, ale tentokrát jim musíme dát najevo, jak moc nám pomáhají. Pravděpodobně tento víkend zachránili dva životy," řekl Sainz na adresu řídícího orgánu formule 1. „Odvedli dobrou práci, ušli jsme už dlouhou cestu," přidal druhý muž v závodu Sergio Pérez z Red Bullu.

Halo systém už piloti formule 1 oslavovali i v minulosti. „Svatozář" si pochvaloval i několikanásobný mistr světa Lewis Hamilton po havárii s Maxem Verstappenem při Velké ceně Itálie v roce 2021 nebo Charles Leclerc po masakru na Grand Prix Belgie v roce 2018.

Na systém halo jistě nedá dopustit ani Švýcar Romain Grosjean, který před dvěma roky zůstal v rozpůleném hořícím voze dlouhých 27 sekund. Od nejhoršího ho podle všeho zachránil právě často kritizovaný ochranný rám.

„Ochranné vybavení jezdce včetně helmy, ochrany hlavy a krku, ochranný kokpit a systém halo fungovaly přesně tak, jak se od nich očekávalo a ochránily pilota a vypořádaly se s nárazem při nehodě,“ uvedla tehdy FIA.

Stejně jako po kolizi Grosjeana i teď o víkendu se závod dojel až do cíle. Britská Velká cena byla sice po nehodě v úvodním kole přerušena, pak se ale jezdci znovu pustili do boje. „Už je to nějaký čas, co jsme viděli takovou nehodu. Je těžké to vidět a snažit se to vymazat z hlavy a soustředit se na to, co musíte dělat," dodal Mexičan Pérez.