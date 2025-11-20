Španělsko - Česko 2:1. Tenisté selhali v roli favorita, končí ve čtvrtfinále Davis Cupu
PŘÍMO Z BOLONI | Plánovali velké tažení, ztroskotali již na první překážce. Čeští tenisté musí kousat překvapení na úkor favoritů, když ve čtvrtfinále Davis Cupu padli s oslabenými Španěly 1:2. Mrzí selhání jedničky Jiřího Lehečky i pět nevyužitých setbolů v tiebreacích vypjaté čtyřhry, jelikož cesta do prvního semifinále po jedenácti letech byla otevřená.
Boloňské výstaviště, kolem kterého projíždějí vlaky jak v Praze na Štvanici, obestřela pochmurná česká nálada. Právě tam se v hale číslo 37, jež se proměnila tento týden ve vkusný a divadelně osvětlený tenisový stadion, uzavřela pro partu kapitána Tomáše Berdycha daviscupová sezona 2025. Až příliš brzy ve čtvrtfinále, za které si pětice tenistů rozdělí odměnu 500 000 dolarů. Pachuť nevyužité šance ale jen tak nevyvane.
Přitom vše začalo náramně. Obavy z nízké návštěvy se nenaplnily, desetitisícová kapacita SuperTennis Areny na boloňském výstavišti se již během prvního setu duelu Jakub Menšík – Pablo Carreňo skoro blížila naplnění. I díky snaze italských pořadatelů, kteří do haly pozvali školáky, jejichž ševelení se mísilo s pokřiky taktéž hojně zastoupených českých a španělských fans.
Časný start již v 10 hodin zase organizátoři týmům ulehčili policejní eskortou, která doprovázela první část české výpravy rozkopanými ulicemi a hustým provozem. „Skvělý, že takhle pořadatelé dokážou situaci zachránit. My jeli čtrnáct minut, druhá část týmu vyrazila později bez doprovodu a už jí to trvalo přes 45 minut,“ líčil s povděkem český kapitán Tomáš Berdych.
A spokojený mohl být i s prvním singlem. Devatenáctý hráč světa Jakub Menšík zvrátil coby favorit první set s protřelým španělským veteránem Pablem Carreněm (34), světovým číslem 89. Jako první si sice prohrál servis na 3:4, když se mu útočný úder zadrhl o pásku a vyzval soka k vítěznému prohozu. Odpověď přišla okamžitě v podobě rebrejku a od té chvíle český mladík vyrostl. V koncovce byl lepší, hrál aktivně a druhým brejkem zápasu na 7:5 urval první sadu.
I v té druhé dělal největší rozdíl v zápase Menšíkův masivní servis, ten první uváděl do hry s úspěšností skvělých 67 procent. Dlouhán z Prostějova trefil v utkání 20 es zatímco soupeř jediné. Ve druhém dějství již Menšík nepovolil Carreňovi jediný brejkbol, duel zakončil vítězným forhendem na 6:4 a po 99 minutách boje si zařval z plných plic.
Lehečka si postěžoval na málo hodin na centrkurtu
Postupový bod měl po něm přidat Jiří Lehečka, hrdina zářijové bitvy na Floridě s USA. Jenže papírové předpoklady byly naruby. Proti španělské jedničce a 36. hráči žebříčku Jaume Munarovi odehrál český lídr nevydařený zápas. Na okruhu ATP prohrál Lehečka poslední tři utkání a ani v Boloni skličující šňůru nepřetrhl.
V zápase si vytvořil jediné dva brejkboly a to za stavu 3:6, 2:3. Pokus o záchranu ale nevyšel, výborně servírující Munar oba odvrátil a po 82 minutách utkání nakonec dovedl mač spolehlivě k překvapivě jednoznačnému triumfu 6:3, 6:4.
Lehečka si po utkání postěžoval na nedostatek tréninkových hodin na centrkurtu, jenž měl podle něj jiné vlastnosti než tréninkové dvorce. „Jednou podržíte tým vy, podruhé potřebujete, aby tým podržel vás,“ přál si před čtyřhrou.
Před ní kapitán Berdych dlouho neváhal. Ukázal na pár Menšík – Tomáš Macháč, který již sehrál výborný zápas v USA. Španělé se opírali o světovou deblovou šestku Marcela Granollerse, letošního vítěze Roland Garros i US Open a udeřili jako první. A hodně tvrdě. Český pár vedl ve skvěle rozehraném tiebreaku úvodní sady 5:2 a servisman Menšík šel dvakrát podávat. Čechům ale nakonec protekly skrz prsty tři setboly a zkrácenou hru ztratili 8:10.
A identicky dopadl i tiebreak sady druhé, v němž český tým nevyužil dva setboly, zatímco Menšík na druhý mečbol soupeře spáchal dvojchybu.
Výsledky čtvrtfinále Davisova poháru:
Česko - Španělsko 1:2
Menšík - Carreňo 7:5, 6:4,
Lehečka - Munar 3:6, 4:6.
Macháč, Menšík - Granollers, Martínez 6:7 (8:10), 6:7 (8:10)