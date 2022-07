F1 preview: druhý sprint! Psycholog pro dítě, další vylepšení či trápení

Po vcelku protrápené debutové sezoně ve Formuli 1 bylo pro Alpha Tauri vzpruhou, že Júki Cunoda začal druhý ročník mnohem lépe a solidně zatápěl mnohem zkušenějšímu Pierru Gaslymu. Jenže pak přišly závody v Montreálu a na Silverstone. A zatímco v Kanadě Cunoda hloupou chybou vyřadil sebe, ve Velké Británii dostal nesmyslnou havárií ze hry kolegu Gaslyho. Sám navíc na body nedosáhl. Jelikož je Cunoda součástí akademie Red Bullu, rozhodli se „býci“ k razantnímu kroku. „Je to naše problémové dítě, a proto jsme se rozhodli spojit s psychologem, který by mu měl pomoci dospět,“ komentoval situaci Helmut Marko.

Jedna vlaštovka sezonu nedělá?

Stříbrné šípy na Silverstone konečně letěly. Lewis Hamilton byl dokonce v závodním tempu nejrychlejší ze všech a nebýt Safety Caru deset kol před cílem, stal by se dost možná už podeváté vítězem Velké ceny Velké Británie. Balíček vylepšení, který Mercedes na trať přivezl, opravdu fungoval. „Pro Rakousko to ovšem nic neznamená. Stále se navíc trápíme s nastavením správné světlé výšky našich vozů a nedařilo se nám na nejměkčí sadě pneumatik. Pokud by se nám však ve Spielbergu zadařilo, bude to obrovská vzpruha,“ zůstává opatrný šéf stáje, Toto Wolff.

Podle Auto Moto und Sport by navíc měl Mercedes tento i další víkendy přivést další drobné upgrady, které se budou týkat podlahy. Uvidíme bitvu tří týmu o vítězství?