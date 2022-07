Pérez před sprintem penalizován. Red Bull se zlobí: Riskovali jsme zbytečně 

Jezdce formule 1 Sergia Péreze čeká v dnešním sprintu nelehký úkol. Pilot Red Bullu odstartuje ze 13. místa a k tomu, aby se dostal na přední příčky, bude muset předvést nemálo ze svého jezdeckého umu. Situace je o to nepříjemnější, že si mexický závodník v kvalifikaci Velké ceny Rakouska původně dojel pro čtvrté místo. FIA jej ovšem dodatečně penalizovala za porušení traťových limitů.

Závodník Red Bullu se ve včerejší kvalifikaci bez problému probojoval do druhé části. V Q2 se mu ovšem příliš nevedlo. Poté, co mu komisaři jeden čas smazali za nedodržení traťových limitů, potřeboval nutně zajet dobrý výsledek. A zdálo se, že mu to na poslední chvíli skutečně vyšlo.

Zajel šestý nejrychlejší čas a poskočil do Q3. Jenže záběry o pár okamžiků později ukázaly, že Pérez zřejmě opět porušil traťové limity a správně by mu tedy poslední kolo nemělo být počítáno. To se ale nestalo. Komisaři jej nechali kvalifikaci dokončit a Mexičan si tak zajistil čtvrté místo na startu dnešního sprintu. Radost z dobrého výsledku však netrvala příliš dlouho.

Komisaři se po konci kvalifikace usnesli, že Pérez v Q2 skutečně nedodržel traťové limity a dodatečně jej ze čtvrtého místa přesunuli na třinácté. Red Bullu se rozhodnutí pochopitelně nelíbilo a poukázal na skutečnost, že kvůli neschopnosti komisařů rozhodnout včas, v Q3 stáj i pilot riskovali úplně zbytečně. Pérez naštěstí v poslední části kvalifikace odvezl monopost do cíle bez problémů, avšak kdyby u něj nastala podobná situace jako u Lewise Hamiltona či George Russella, kteří během Q3 havarovali, prskali by červení býci zřejmě ještě daleko víc.

„Tým poukázal na to, že podstoupil riziko a vynaložil zdroje na soutěžení v Q3. Tuto připomínku akceptujeme, avšak na posuzování situace to nic nemění. Obvyklým trestem je smazání času kola a komisaři nařizují tuto penalizaci i v tomto případě. Pilot tedy neměl postoupit do Q3, a proto vzhledem ke spravedlivému přístupu k ostatním, musí komisaři vymazat tomuto jezdci všechny časy ze třetí části kvalifikace,“ stojí v rozhodnutí komisařů.

Celou situaci odnesl snad úplně nejvíc Pierre Gasly z AlphaTauri. V důsledku toho, že se na Pérezovu chybu nepodařilo zareagovat včas, zůstal v Q2 na prvním nepostupovém místě a coby jedenáctý vypadl. Na Pérezovo čtvrté místo se do dnešního sprintu přesouvá George Russell. Startuje se v 16:30.

Co jsou to traťové limity?

Jsou hranicí mezi tratí a oblastí, za kterou závodník nesmí. Dodržování traťových limitů je vyžadováno, aby se zabránilo pilotovi získat nefér výhodu. K vyznačení se používá bílá čára, která odděluje asfalt od pruhovaného obrubníku. Pokud se pilot ocitne všemi koly za bílou čárou v tréninku či kvalifikaci, jeho čas na kolo se vymaže. To se stalo na Red Bull Ringu právě Sergiu Pérezovi. V závodě se tato situace může opakovat třikrát. Poté jezdec obdrží černobílou vlajku a hrozí mu penalizace.