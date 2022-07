Zklamání i top momenty. Enge, Staněk a Král řekli, kdo vyhraje šampionát F1

Enge, Staněk a Král řekli, kdo vyhraje šampionát F1 • FOTO: Koláž isport.cz Seriál formule 1 se aktuálně nachází přesně ve své polovině. Diváci za sebou mají jedenáct závodů a stejný počet je ještě čeká. Kdo je největším překvapením letošní sezony, kdo zklamáním a jaký vývoj nabere zbytek sezony? Na tyto otázky pro web iSport.cz odpovídali čeští závodníci.

Kdo/co je pro vás překvapením letošní sezony? Josef Král (závodník kategorie GT3)

„Pozitivním překvapením jsou za mě určitě nová pravidla. Je sice vidět, že mají spoustu drobných trhlin, které se musejí doladit, ale pokud se to vezme celkově, jsou obrovským plusem. Mám radost, jak se s nimi týmy dokázaly popasovat a jakou show nám formule 1 v tomto roce předvádí. Po minulé sezoně, která byla napínavá do úplně posledního kola, jsem si říkal: To bude těžký udržet laťku takhle vysoko. A zatím jsem z této sezony nadšený.“ Tomáš Enge (bývalý pilot F1)

„Překvapením je pro mě určitě konkurenceschopnost Sergia Péreze, který proti loňské sezoně jezdí daleko vyrovnanější výkony. Na chvíli jsme ho dokonce mohli vidět i na druhém místě v jezdeckém šampionátu. Nadočekávání dobré výsledky má za mě také George Russell. Teď měl sice trošku smůlu, ale jinak poměrně pravidelně předčíval týmového kolegu – sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona.“ Roman Staněk (závodník formule 3)

„Překvapilo mě, jak jsou týmy Haas, Alfa Romeo a Ferrari konkurenceschopné. Všechny tyto stáje využívají pohonnou jednotku od Ferrari a opravdu jim to jede. I Haas, který loni skončil bez jediného bodu poslední v Poháru konstruktérů, teď dojel dvakrát za sebou na bodech.“ Jan Charouz (bývalý závodník Le Mans a testovací pilot F1)

„Určitě Hamilton, výkon Mercedesu a porovnání s Georgem Russelem. Hamilton nebyl zvyklý bojovat s horším autem a nějak se mu nedaří najít ten správný rytmus.“ Vůz Carlose Sainze během Velké ceny Rakouska • Foto Reuters

Kdo/co je pro vás zklamáním letošní sezony? Josef Král

„Asi Mercedes. Většina z nás očekávala, že bude na špici. Snad všichni, kdo mají rádi formuli 1 jako sport, doufali, že letošní rok bude ve znamení souboje třech týmů. K tomu se i schylovalo a zdálo se, že si to rozdá Red Bull, Ferrari a Mercedes. Mercedesu ale začátek sezony vůbec nevyšel. Z mého pohledu je trochu zklamání, že v té trojici není. Závody by tak mohly být ještě o to napínavější.“ Tomáš Enge

„Zklamáním je pro mě letos Mercedes, který sedmkrát v řadě vyhrál Pohár konstruktérů. Zatím se většinou pohybovali od pátého do desátého místa. Dařit se jim začalo až v posledních závodech a konečně dojíždějí už i na stupních vítězů.“ Roman Staněk

„Ferrari a jeho strategie. Jsme sice jen v půlce sezony, ale zatím ukazují, že tohle nemají vůbec zmáknuté. Ztratili už strašně moc bodů a to jen kvůli tomu, že neměli dobře promyšlenou strategii.“ Jan Charouz

„Daniel Ricciardo s McLaren. Samozřejmě trošku z toho je smůla, ale Lando Norris ukazuje, že i s McLarenem lze dosáhnout lepších výsledků.“ Lewis Hamilton měl při kvalifikaci na sprint VC Rakouska nehodu a skončil desátý • Foto Reuters

Je letos něco, co vám oproti minulé sezoně chybí? Josef Král

„I když toho nejsem úplný fanoušek, mám pocit, že tuto sezonu chybí shoey od Daniela Ricciarda. Kvůli špatným výsledkům je teď v podstatě neviditelný a v současné době to ani nevypadá, že by se shoey v jeho podání mělo na stupních vítězů objevit.“ Tomáš Enge

„Jako divákovi mi chybí zajímavá komunikace mezi ředitelstvím závodu a týmy tak, jak jsme to mohli vídat loni. To bylo za mě opravdu hodně divácky atraktivní a jako fanouškovi F1 se mi to hodně líbilo. Z pohledu závodníka ale říkám, že interní komunikace by měla zůstat neveřejná a v přímém přenosu nemá co dělat. K divákovi by se mohla dostat třeba až v další sérii Drive To Survive, díky čemuž by mohly mít další díly daleko větší náboj.“ Roman Staněk

„Chybí mi vysílačky s Michaelem Masim (tehdejší ředitel závodů). Vzpomínám si třeba na poslední loňský závod v Abu Dhabí. Tam Masi udělal kontroverzní rozhodnutí, které Lewise Hamiltona zřejmě stálo osmý titul. Šéf Mercedesu Toto Wolf mu pak přes vysílačku vzkázal, že neudělal dobrá rozhodnutí. Masi ho ale poslal do háje s tím, že tohle je prostě závodění. To mě hodně bavilo, divákům to poskytne úplně jiný pohled na věc.“ Jan Charouz

„Ani ne, myslím, že po dlouhé době jde o opravdu nabitou sezonu.“ Daniel Ricciardo při Velké ceně Ázerbájdžánu • Foto Reuters

Jaký moment se vám zatím z uplynulých závodů letošní série vryl do paměti nejvíc? Josef Král

„Bohužel mě vždycky napadají spíš takové negativnější věci, které mohly všechno změnit. Třeba strategie Ferrari. Říkal jsem si, že tohle je konečně rok, kdy Leclerc prolomí kletbu v Monaku. Nakonec ale zase přišlo špatné strategické rozhodnutí, které mu vzalo vítězství. Ale ať řeknu i něco pozitivního – předjížděcí manévr Charlese Leclerca v Silverstonu, kdy z venku předjel Lewise Hamiltona. Stalo se to v zatáčce, ve které loni bourali Hamilton s Verstappenem. Pro mě zatím nejlepší předjížděcí manévr, jaký jsme na Silverstonu viděli.“ Tomáš Enge

„Za mě hned čtyři věci. Souboje Ferrari a Red Bullu, které byly doposud velice férové. Dále problematické auto Ferrari, jenž kvůli technickým problémům nemá více bodů. Pak vzestup Mercedesu a zajímavé, i když možná trochu opomíjené, je i zápolení ve středu pole. Výkony jsou tam hodně vyrovnané a každý závod skončí jinak. Ze začátku si například vedl dobře tým Alfa Romeo, teď zase slavily úspěch Haasy. Uvidíme, co nám přinese zbytek sezony.“ Roman Staněk

„Konkrétní moment asi nemám. Když se ale řekne sezona 2022, automaticky mě napadne Ferrari a jejich úspěšnost. Od začátku sezony jezdí vepředu. Je super tam znovu vidět snad nejslavnější tým F1. Nadšení jsou i Tifosi (italští fanoušci), kteří byli třeba na Imole a určitě budou i v Monze.“ Jan Charouz

„Definitivně pětihodinový závod v Monaku.“ Max Verstappen z Red Bullu v souboji s Charlesem Leclercem z Ferrari • Foto ČTK / AP / Matthias Schrader

Jaký očekáváte ve zbytku sezony vývoj na předních pozicích? Josef Král

„Pravděpodobně to bude pořád natěsno mezi Red Bullem a Ferrari. Největší problém tam vidím ve spolehlivosti, s kterou na tom Ferrari není moc dobře. Podle mě budou hodně doplácet na penalizace, které souvisí s nasazováním nových komponentů. Carlos Sainz bude muset mít do Francie pravděpodobně nový motor, takže automaticky dostane penalizaci, která hodně ovlivní konečné výsledky. Myslím, že existuje velká šance, že by se po letní pauze na Red Bull a Ferrari mohl dotáhnout i Mercedes. Sice se říká, že jsou během této doby továrny zavřené, ale do SPA pak většinou týmy stejně přivezou spoustu nových updatů. Do letní pauzy má tedy drobnou výhodu Red Bull a pak je to velký otazník, na který já se strašně těším.“ Tomáš Enge

„Věřím tomu, že se Mercedes dokáže zvednout natolik, že vyhraje i nějaké závody a ještě víc se přiblíží Red Bullu s Ferrari. Nepředpokládám ale, že by taková situace nastávala pravidelně. Bude to spíše dvakrát až třikrát s tím, že jim musí opravdu sednout trať. Jinak to bude nadále o vyrovnaných soubojích mezi Red Bullem a Ferrari.“ Roman Staněk

„Nikdy nevíte, co se může stát. Například teď lídr šampionátu Max Verstappen dvakrát nedojede, Leclerc ho dotáhne a všechno bude hned jinak. Každopádně myslím, že zbytek sezony se stejně jako první půlka ponese v duchu soubojů mezi Verstappenem a Leclercem. Rád bych ale viděl, kdyby se do bojů o titul zapojil i Sergio Pérez a Carlos Sainz. Osobně si myslím, že se zlepší i Mercedes. Malý pokrok už jsme mohli vidět. Vůbec bych nebyl překvapený, kdyby ke konci sezony začal vyhrávat závody.“ Jan Charouz

„Myslím, že to bude souboj Leclerca a Verstappena.“ Promluví Sergio Pérez ještě výrazněji do pořadí šampionátu? • Foto ČTK / AP / Matthias Schrader

Kdo se podle vás bude nakonec radovat z jezdeckého titulu? Josef Král

„Od prvního závodu si říkám, že to bude Max Verstappen a Red Bull. A zatím vše nasvědčuje tomu, že to tak skutečně dopadne. Mají velmi rychlé auto, drží vývojovou křivku a jejich tempo je celkově velmi dobré. Pomineme-li Maďarsko, myslím, že jim závody budou sedět víc a víc. Plusem pro Red Bull je i to, že jsou z loňského roku vytrénovaní na boj o titul a dokážou se tak dobře vyrovnat s enormním tlakem. V tom mají oproti Ferrari, které extrémně dlouho o titul v konstruktérech ani jezdcích nebojovalo, výhodu.“ Tomáš Enge

„Myslím, že z jezdeckého titulu se bude radovat Max Verstappen a z konstruktérského Red Bull.“ Roman Staněk

„Max Verstappen.“ Jan Charouz

„Řeknu Charles Leclerc.“ Vítězná radost Charlese Leclerca • Foto Reuters