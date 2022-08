Ve formuli hrozí soudy o miliony. Alpine nechce nechat Piastriho jen tak odejít

Mladý talentovaný pilot Oscar Piastri nemá na svém kontě sice ještě ani jediný závod ve formuli 1, ovšem už teď je o něm slyšet více než dost. Může za to spor mezi ním a francouzskou stájí Alpine. Zatímco tým tvrdí, že má nárok na Piastriho služby, dle pilota a jeho manažera Marka Webbera toto právo vypršelo tím, že stáj na australského jezde nevyužila opci. Spor pravděpodobně skončí u soudu.

Je to zhruba týden, co světem formule 1 začala hýbat přestupová kauza vyvolaná Fernandem Alonsem. V pondělí španělský matador oznámil, že v příštím roce opustí stáj Alpine a připojí se k Astonu Martin.

O den později vydala francouzská stáj tiskovou zprávu, ve které stálo, že má za Alonsa již náhradu - talentovaného jezdce Oscara Piastriho. Mladý Australan ovšem toto prohlášení záhy odmítl. Na svém Twitteru zveřejnil krátké vyjádření, dle kterého nemá s Alpine podepsanou smlouvu, a v příští sezoně za ně proto jezdit nebude.

Ačkoliv zatím neexistují žádné oficiální informace, předpokládá se, že Oscar Piastri by mohl příští rok nahradit Daniela Ricciarda v sedačce McLarenu. Ten má sice s týmem podepsaný kontrakt až do roku 2023, avšak kvůli špatným výsledkům se již delší dobu spekuluje, že by s ním tým mohl smlouvu vypovědět předčasně.

Takovýto scénář se pochopitelně příliš nezamlouvá francouzskému celku. Oscar Piastri byl totiž řadu let členem jezdecké akademie Alpine a tým do něj investoval nemalé finanční prostředky. Sporem se aktuálně zabývá Rada pro uznávání smluv (CRB) formule 1, která funguje pod Mezinárodní automobilovou federací.

Podle týmového šéfa Otmara Szafnauera je francouzská stáj připravena řešit situaci i soudní cestou. „Je z více než 90 procent jisté, že se obrátíme na londýnský Vrchní soud,“ prohlásil šéf Alpine.

„Pokud Rada řekne, že Piastriho licence platí pouze u Alpine a on odvětí: ´To je skvělé, ale já pro ně nikdy jezdit nebudu, radši rok nebudu jezdit vůbec, pak není zbytí a budeme se muset obrátit na Vrchní soud s žádostí o odškodnění. Ještě jsme si nesedli s účetními, abychom zjistili, kolik jsme za něj utratili. Pokud se však obrátíme na soud, samozřejmě to budeme muset řešit,“ řekl Szafnauer.

A o peníze nepochybně půjde i v případě McLarenu a Daniela Ricciarda, který by měl dle smlouvy za stáj startovat i v příštím roce. Pokud by měl Ricciardo uvolnit sedačku na sezonu 2023 Piastrimu, požaduje dle webu RacingNews365.com finanční kompenzaci ve výši 21 milionů dolarů.