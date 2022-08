Verstappen a spol. v trestu. Kvalifikace maximálně o 14. místo

Přestávka je u konce, znovu do akce. Po čtyřech týdnech volna pokračuje seriál mistrovství světa vozů formule 1 Velkou cenou Belgie. Lídr průběžného pořadí Max Verstappen z Red Bullu může na upraveném okruhu ve Spa-Francorchamps zvýšit svůj pohodlný náskok a přiblížit se obhajobě mistrovského titulu. Situaci ale nebude mít lehkou. Kvůli výměně motoru do zítřejší bitvy vyrazí z chvostu startovního pole. A nebude sám.

Seznam „provinilců“ je docela dlouhý. Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas a Mick Schumacher. To jsou piloti, již tento závodní víkend vyměnili některé z komponentů na monopostech vícekrát, než je povoleno. Za tento prohřešek vyfasují do nedělního závodu trest v podobně ponížení pozice na startu. Pokud je závodníků víc, jako v tomto případě, seřadí se podle výsledků kvalifikace. Nejlepší místo, které by aktuální lídr Max Verstappen mohl vybojovat, by byla 14. příčka.

A že boj ani v takovém případě není předem prohraný, dokázala poslední Velká cena před letní pauzou. Navzdory startu z desátého místa vybojoval Verstappen v Maďarsku osmé vítězství v sezoně. Tomuto scénáři nahrávají i dlouhé rovinky na okruhu Spa, kde nabízí dostatečný prostor pro předjíždění.

„Už mám chuť se zase vrátit na závodní trať. Čeká mě můj oblíbený okruh, takže se těším, až si tam o víkendu zazávodíme,“ řekl Verstappen agentuře Reuters.

Situace na startu by mohla hrát do karet Stříbrným šípům, v Belgii se pokusí o první triumf v této sezoně. Sedminásobný šampion Lewis Hamilton skončil už pětkrát za sebou na stupních vítězů, naposledy byl dvakrát druhý. Jeho týmový kolega George Russell zase ovládl v Maďarsku kvalifikaci a v závodě dojel třetí. „Ač nejsme úplně v boji o vítězství, přibližujeme se. Potřebujeme jen udržet tempo a dál na ostatní tlačit,“ prohlásil šéf týmu Toto Wolff.

Velká cena Belgie, závod mistrovství světa vozů formule 1 ve Spa-Francorchamps – první trénink:

1. Sainz (Šp./Ferrari) 1:46,538, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,069, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,217, 4. Russell (Brit./Mercedes) -0,858, 5. Stroll (Kan./Aston Martin) -0,899, 6. Albon (Thaj./Williams) -1,297.

Druhý trénink: 1. Verstappen 1:45,507, 2. Leclerc -0,862, 3. Norris (Brit./McLaren) -1,082, 4. Stroll -1,128, 5. Sainz -1,142, 6. Hamilton (Brit./Mercedes) -1,386.