Formule 1 ONLINE: GP Itálie v Monze, Leclerc po pitstopu nahání Verstappena

Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Itálie v Monze a domácí fanoušci věří, že by mohli oslavit 100. výročí místní trati triumfem Ferrari. To slaví 75 let od vzniku značky ve žlutých barvách, která odkazuje k Modeně, kde se narodil zakladatel týmu Enzo Ferrari. Pole position si v kvalifikaci vyjel Charles Leclerc právě z Ferrari, další pořadí ovlivnily odpočty kvůli výměnám komponentů. Jako druhý tak odstartuje George Russell z Mercedesu, z třetí pozice zahájí Lando Norris z McLarenu. Závod sledujte od 15 hodin ONLINE na iSport.cz!