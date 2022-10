V F1 zbývají poslední dvě místa, na Ricciarda ale nezbude. Dá si rok pauzu

Poté, co byl v sobotu potvrzen Nyck de Vries v AlphaTauri a Pierre Gasly v Alpine, vyšla na povrch třetí novinka. Daniel Ricciardo se v příští sezoně neobjeví na startovním roštu formule 1. „Nyní se snažíme připravit na rok 2024,“ řekl australský pilot.

V sobotu ráno bylo oficiálně potvrzeno to, o čem se spekulovalo již dlouho. Nyck de Vries se v příští sezoně objeví v sedačce AlphaTauri a Pierre Gasly přestoupí do Alpine. Ve formuli 1 na příští rok jsou tak volná už jen dvě místa. Druhého pilota zatím neoznámil Williams ani Haas. Jedno je ovšem už teď jisté. Do sedačky ani jednoho z týmů neusedne australský pilot Daniel Ricciardo.

Ricciardo působí ve formuli 1 od roku 2011. Svůj poslední závod vyhrál v roce 2018 v barvách Red Bullu. Aktuálně již druhou sezonu působí u McLarenu, který s ním ovšem kvůli nevalným výsledkům předčasně ukončil spolupráci. Následující sezonu jej vystřídá jednadvacetiletý Oscar Piastri. Spekulovalo se o tom, že by Ricciardo mohl v příští sezoně jezdit za Alpine, avšak jeho naděje s příchodem Gaslyho zhasly.

„Věděl jsem, že probíhají jednání a že Alpine má o Pierra velký zájem. Když se dnes oficiálně potvrdilo, že bude jejich jezdcem na příští sezonu, nebylo to pro mě překvapení,“ uvedl Australan. „Snažili jsme se vymyslet, co bude dál. Ale myslím, že realita je teď taková, že v roce 2023 na startovním roštu nebudu. Nyní se snažíme připravit na rok 2024. Myslím,že se by se pak mohly objevit nějaké lepší příležitosti.“

Svou účast v jiných závodních sériích třiatřicetin jezdec nepotvrdil. „Trochu času mimo sedačku mi asi prospěje. Využiji k tomu rok 2023. Místo toho, abych skočil do jiného auta a byl zaneprázdněný závoděním v jiných kategoriích, si raději udělám volno. Tímhle jsem si celkem jistý,“ dodal.