F1 v USA: Titul a trest pro Red Bull? Mladá vlna, Schumacher v nejistotě

Americká show, letos podruhé! Tentokrát na tradiční adrese Circuit of The Americas v texaském Austinu. Hlavní témata víkendu se točí kolem Red Bullu, který může slavit prvenství mezi týmy poprvé od roku 2013. „Muselo by se toho pokazit tolik, že tenhle titul už nemůžeme nevyhrát,“ pronesl nyní už dvojnásobný mistr světa, Max Verstappen, k zisku Poháru konstruktérů. Větší záhadou zůstává možný trest pro „rudé býky“ za jejich překročení rozpočtového stropu. Vše podstatné v tradičním preview!

Průkopnická trať

Délka trati: 5,513 km

Počet kol: 56

Počet zatáček: 20

Traťový rekord: 1:36,169 – Charles Leclerc, 2019

Pneumatiky: sada střední tvrdosti C2–C4

Vůbec první okruh v USA, jenž se postavil pro potřeby Formule 1. To je Circuit of The Americas nebo také zkráceně COTA. Trať postavená na periferii hlavního města druhého nejlidnatějšího státu Spojených států přivítá tento víkend kolem 440 000 nadšených fanoušků královny motorsportu. „Já osobně to tu mám rád. První sektor je velice podobný Suzuce či Silverstone. Musíte zde najít ten správný rytmus, abyste byli rychlí. Odjakživa je tu ovšem hrbolatý asfalt a s letošními monoposty to bude pro všechny velká výzva. Některé části však letos přeasfaltovali kvůli Moto GP, tak snad to pomůže,“ upozorňuje na neduh okruhu Pierre Gasly z Alpha Tauri.

Costcappen

Dlouho očekávaná zpráva se po závodu na Suzuce, kde Max Verstappen obhájil mistrovský titul, potvrdila. Podle šetření FIA překročil Red Bull v roce 2021 rozpočtový strop a šéfové ostatních stájí volají po tvrdém potrestání. „Kdyby šlo o spekulované 2 miliony dolarů, tak je to stále významné překročení. V našem případě jde o sumu, kterou máme vyhrazenou na vývoj pro celou sezonu,“ přiblížil rozsah porušení pravidel šéf Alfy Romeo, Frédéric Vasseur. Fanoušci Lewise Hamiltona rozjeli na sociálních sítích #Costcappen v naději, že by Nizozemci byl loňský titul odebrán, což je jedna z variant potrestání FIA. Takto drastické řešení se jeví jako krajně nepravděpodobné. Ostatně FIA už nyní navrhla Red Bullu podmínky potrestání, pokud přizná vinu za porušení pravidel. Zda je stáj přijme, je zatím nejasné.

Christian Horner šéfuje stáji Red Bull • Foto Reuters

Pátý titul

Po chaotických oslavách obhajoby titulu Maxe Verstappena v Japonsku může Red Bull v USA po devíti letech opět oslavit titul mezi týmy. „Rudým býkům“ stačí k bouchnutí šampaňského, aby Ferrari nezískalo o 19 bodů více. To se stalo v této sezoně pouze jednou, a to v úvodním závodě v Bahrajnu, kde ani jeden z Red Bullů nedojel pro technické potíže. „Samozřejmě chceme vyhrát už tady, ale upřímně se tím vůbec nestresuju. Máme takový náskok, že ve zbylých závodech by se musely stát šílené věci, abychom nezvítězili,“ pronesl lehce arogantně Verstappen. To jeho konkurent Charles Leclerc se soustředí na zisk 2. místa v celkovém hodnocení jezdců, v němž nyní ztrácí jeden bod na Sergia Pereze. „Naší slabinou je práce s pneumatikami a celá nedělní exekuce. V tom druhém jsme se v posledních závodech zlepšili, ale stále to není perfektní,“ prohlásil Monačan.

Bude Max Verstappen slavit i v USA? • Foto Reuters

Schumacher stay, or should I go?

Už pouze dvě volné sedačky zůstávají pro příští sezonu. Svou jezdeckou dvojici nepotvrdili Haas a Williams. A zatímco Williams potvrdil, že s Nicholasem Latifim pro další rok nepočítá, Haas stále udržuje Micka Schumachera v nejistotě. „Má velký talent, ale letos nás jeho nehody stály příliš mnoho peněz. Musí nám to vykompenzovat získanými body,“ zkritizoval Němce veřejně vlastník stáje Gene Haas, který získal pro následující ročník nového titulárního sponzora ve společnosti Moneygram. Šampion Formule 2 z roku 2020 by však i v případě konce v Haasu mohl mít možnost pokračovat v „královně motorsportu“ právě ve voze legendárního Williamsu. „Je to pro nás rozhodně možnost. Zaslouží si pokračovat ve Formuli 1,“ nechal se slyšet šéf stáje Jost Capito.

Pilot formule 1 Mick Schumacher • Foto Reuters

Vlna mladíků

Nové pravidlo, podle nějž musí každý tým do každého vozu během sezony posadit v rámci tréninků nováčky, se stává s blížícím koncem roku stále důležitějším. Spousta týmů si totiž jeho dodržení nechala na samotný závěr sezony, a tak v USA uvidíme v prvním trénink hned 5 mladíků, kteří si vyzkouší letošní monoposty. Konkrétně půjde o loňského šampiona Indycar Alexe Paloua, jenž usedne do McLarenu Daniela Ricciarda, Thea Pourchairea v Alfa Romeo, Antonia Giovinazziho v Haasu, Roberta Schwartzmana ve Ferrari a Američana Logana Sargeanta ve Williamsu. Právě posledně jmenovaný může sehrát velkou úlohu při obsazení sedaček pro příští sezonu. Pokud dojede v šampionátu F2 do 5. místa, bude mít dostatek potřebných bodů pro udělení superlicence a američtí vlastníci Williamsu by mu údajně rádi dali příležitost předvést se v F1

Počasí a program

Oproti poslednímu závodu na japonské Suzuce se jeví nadcházející Velká cena USA jako den a noc. Doslova. Zatímco na Velkou cenu Japonska si museli Evropané přivstat, tak závod v Austinu se odjede ve večerních hodinách evropského času. Podobně diametrální rozdíly se očekávají i v počasí. Po nevyzpytatelných povětrnostních podmínkách v domově Hondy, přijde slunečný a velice teplý víkend ve vyhřátém Texasu. „Miluju to tu. Vždycky tu cítím, že jsem rychlejší o dvě desetiny na kolo už jen díky tomu, že jsme v USA,“ zářil nadšením Australan Daniel Ricciardo, jenž ve čtvrtek dorazil do paddocku na koni.

PROGRAMU VC USA

PÁTEK: 21:00 – 1. trénink

SOBOTA: 0:00 – 2. trénink, 21:00 – 3. trénink

NEDĚLE: 0:00 – kvalifikace, 21:00 – závod