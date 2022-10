Král o Verstappenovi: U Ferrari by titul nezískal. Mladý byl extrémně divoký

Když se Max Verstappen objevil ve formuli 1, český závodník a komentátor Josef Král příliš nevěřil, že by se jednoho dne mohl stát mistrem světa. „Říkal jsem si, že s tím přístupem, který má, nikdy titul získat nemůže,“ vypráví. Proč by podle něj Verstappen titul s Ferrari zřejmě nezískal a proč by Verstappen mohl v budoucnu uvažovat i nad odchodem do Mercedesu?

Pamatujete si, kdy jste Maxe Verstappena zaznamenal vůbec poprvé?

„To bylo ještě v době, kdy jezdil na motokárách. V té době mi spousta lidí říkala: Hele ten kluk je strašně rychlej, stoprocentně se dostane do formule 1. Pak ale přišly juniorské série, které byly asi i pro něj samotného trošku zklamáním. Nikdy to nebylo to, co jsme viděli u Charlese Leclerca, George Russella nebo nyní třeba u Oscara Piastriho. To byli kluci, kteří šli přesně podle ideální šablony – vyhráli všechny juniorské série a skrz to postoupili až do formule 1. To Max absolvoval jen jednu sezonu ve formuli 3. Skončil v ní třetí a v sedmnácti už závodil v F1.“

Jak to, že byl jeho progres tenkrát tak rychlý a v juniorských sériích strávil naproti jiným jediný rok?

„Je třeba zohlednit to, že jeho otec Jos Verstappen je bývalý závodník formule 1. To byla pro Maxe velká výhoda. Táta měl za prvé