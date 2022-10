Všichni jsou už v Mexiku! Vertsappen jde po rekordu, Vettel uctí Mateschitze

Lahodný předkrm Día de Muertos, to je Velká cena Mexika! Z mnoha důvodů zcela jedinečný závod má letos historicky největší šanci na mexického vítěze. „Fanoušci jsou přímo neskuteční a jejich podpora pro mě hodně znamená. Je to pro mě naprosto speciální závod a mým snem je v neděli vyhrát,“ doufá v mimořádný úspěch Sergio Pérez. Jeho týmový kolega však může překonat legendární rekord, Sebastian Vettel nasadí unikátní přilbu a Lewis Hamilton chce dlouholetý kontrakt. To vše v novém preview!

Dechberoucí zážitek

Délka trati: 4,304 km

Počet kol: 71

Počet zatáček: 17

Traťový rekord: 1:18,471 – Valtteri Bottas, 2018

Pneumatiky: sada střední tvrdosti C2–C4

Otec Ricarda a Pedra Rodriguezových, slavných bratrů závodníků, dokázal v roce 1959 přesvědčit tehdejšího mexického prezidenta, aby využil existující silnice ve sportovním parku hlavního města k výstavbě závodního okruhu. Stavba byla hotová ani ne za rok a v období 1963-1992 byla trať součástí kalendáře F1, do nějž se následně vrátila až v roce 2015 a po podpisu nového kontraktu bude s královnou motorsportu spjatá nejméně do roku 2025. „Je to pro naši zemi skvělá reklama a jsem moc rád, že zde bude F1 pokračovat,“ těšilo Mexičana Sergia Peréze. Samotný okruh je umístěn v nadmořské výšce přesahující 2 km nad hladinou moře. O celých 20 % řidší vzduch znamená, že formule mají méně přítlaku a zároveň kladou menší odpor vzduchu. Výhodu mají ty motory, které fungují i při vysokých teplotách a mají silné turbo.

Peréz chce přepsat dějiny

Ještě nikdy v historii F1 se nestalo, aby Velkou cenu Mexika vyhrál domácí závodník. Sergio Peréz má však letos zcela jedinečnou šanci. Perézův parťák, Max Verstappen, si už zajistil jezdecký titul a rovněž stáj obou jezdců, Red Bull, zvítězí mezi týmy. „Už jsem v to párkrát doufal. Bylo by to pro mě něco zcela neskutečného a je to mým cílem pro nedělní závod. Nebude to však vůbec snadné. Musíme předvést zcela perfektní víkend a být maximálně koncentrovaní,“ je si „Checo“ vědom velikostí výzvy, která před ním stojí.

Sergio Pérez pojede doma • Foto ČTK / AP / Vincent Thian

Verstappen jde po rekordu

V Austinu svým třináctým vítězstvím z devatenácti závodů zajistil pro Red Bull první Pohár konstruktérů od roku 2013 a zároveň vyrovnal rekord v počtu vítězství během jedné sezony. Ten nyní drží Max Verstappen společně se Sebastianem Vettelem (2013) a Michaelem Schumacherem (2002). Nizozemec má ovšem hned 3 závody na to, aby se v čele osamostatnil. „Upřímně se po zisku titulu jak mezi jezdci, tak mezi týmy, už soustředím více na vývoj vozu pro příští sezonu. To ovšem neznamená, že nechci vyhrát všechny zbylé závody a platí to i pro Mexiko. Vím, že je to pro Checa výjimečný závod, ale pokud pojede za mnou na 2. místě, tak ho před sebe nepustím. Nejsem Santa Claus, abych rozdával dárky,“ prohlásil dvojnásobný mistr světa.

Max Verstappen vyhrál i Velkou cenu USA • Foto Reuters

Vettel uctí Mateschitze

Se zakladatelem Red Bullu měl velice dobrý vztah. Aby taky ne, když společně získali 4 tituly mistra světa jak mezi jezdci, tak mezi týmy. Sebastiana Vettela proto zpráva o úmrtí Dietricha Mateschitze hluboce zasáhla. „Byl to pro mě šok. Je to ohromná ztráta nejen pro mě, Formuli 1, ale i mnoho dalších sportů a sportovců, kterým pomohl splnit si sny. Každý, kdo měl tu čest ho poznat, tak vám potvrdí, že to byl nesmírně skromný člověk s velkým srdcem,“ prozradil Vettel. Jezdec Aston Martinu zesnulého marketérského génia uctí svou jedinečnou helmou v barvách Red Bullu s popiskem „Děkuju, Didi“.

Red Bull přijal trest

Sága s překročením rozpočtového stropu je u konce. FIA se s Red Bullem domluvila na podmínkách trestu za loňské porušení pravidel. Red Bull totiž v roce 2021 utratil o skoro 2 miliony britských liber více, než směl, a tak přišel trest. Jeho znění FIA zveřejnila dnes a jedná se o pokutu 7 milionů amerických dolarů a omezení času na testování ve větrném tunelu o 7 %. Dohoda je konečným řešením a není proti ní přípustný jakýkoliv opravný prostředek.

Max Verstappen se může radovat z titulu • Foto Reuters

Hamilton chce novou smlouvu

Současný kontrakt s Mercedesem vyprší sedminásobnému šampionovi na konci příští sezony. Už nyní je však Lewis Hamilton rozhodnutý, že chce pokračovat ve Formuli 1 několik dalších let. „Chci víceletou smlouvu, protože se upřímně vůbec necítím na to, že bych měl končit. Máme s týmem před sebou ještě spoustu práce a spoustu úspěchů, kterých můžeme dosáhnout, a já chci být u toho,“ prohlásil vítěz 103 velkých cen, jenž může letos přijít o svůj výjimečný rekord. Hamilton je totiž jediným jezdcem v historii F1, který vyhrál závod v každé sezoně, do níž nastoupil. Letos už dojel 3x na druhém místě. Vítězství mu ovšem uniká.

Lewis Hamilton po závodu formule 1 • Foto ČTK

Počasí a program

Hrozba přeháněk bude nad Okruhem bratří Rodriguezových viset po celý závodní víkend. „Především si myslím, že existuje velká šance, že tu uvidíme souboj šesti vozů o vítězství. Favoritem je pro mě i přesto Red Bull,“ namlsal fanoušky svou predikcí Carlos Sainz z Ferrari. Pro Evropany jde o další večerní sledování, podobně jako v USA. Stejně jako v Texasu vypukne i Velká cena Mexika v neděli v 21:00.

Pátek: 1. trénink – 20:00, 2. trénink – 23:00

Sobota: 3. trénink – 19:00, kvalifikace – 22:00

Neděle: závod – 21:00