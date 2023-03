Co (ne)víte o Alonsovi: fanoušek Realu i luxusních aut. Žije s novinářkou

Co nevíte o Fernandu Alonsovi...

Co nevíte o Fernandu Alonsovi... • FOTO: Koláž iSport.cz

Na rozdíl od jiných závodníků formule 1, pochází ze skromných poměrů. Jeho otec pracoval v těžebním průmyslu jako expert na výbušniny, matka byla zaměstnaná v obchodním domě. K motorsportu jej přivedl Alonso starší, který kdysi coby amatér závodil na motokárách. Aby rodina ušetřila, matka mu vlastnoručně upravovala kombinézy, které mu díky tomu seděly i poté, co vyrostl.

Mistr špatných rozhodnutí

Alonso má na svém kontě celkem dva tituly mistra světa. Oba získal s Renaultem, a to v sezonách 2005 a 2006. Jenže od té doby se mu začala lepit smůla na paty. Ačkoliv bývá považován za jednoho z nejtalentovanějších jezdů historie, při přestupech měl vždy špatnou ruku a další titul do sbírky doposud nepřidal.

On sám se ale nechal slyšet, že svých rozhodnutí až na jediné nelituje. „Jezdil jsem za Renault, McLaren-Mercedes, Ferrari, McLaren-Honda… Kolik jezdců by se pod takovou kariéru mohlo podepsat? Určitě jsem mohl uzavřít smlouvu s Red Bull, ale tenkrát to byl jen energetický nápoj. Nikdo neměl křišťálovou kouli,“ krčil rameny.