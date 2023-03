F1 v Austrálii: nejrychlejší trať, výročí Hamiltona a další pecka od Netflixu

V letošním roce budou mít jezdci k dispozici nejvíce DRS zón v historii, a to konkrétně čtyři. Tato novinka měla být zavedena už loni, ale po trénincích nakonec komisaři čtvrtou zónu kvůli obavám některých jezdců zrušili. Okruh v Melbourne prošel v minulém roce zásadními úpravami. Některé zatáčky se dočkaly rozšíření, jiné části okruhu byly přestavěny. Díky tomu jezdci dosahovali maximální rychlosti kolem 330 km/h. Podle organizátorů by se však toto číslo mělo letos ještě zvýšit. „Bude to vůbec nejrychlejší závod v Melbourne, jaký se tu kdy jel,“ uvedl šéf Velké ceny Andrew Westacott s tím, že auta budou na rovinkách dosahovat až 340 km za hodinu.

Trať, která Red Bullu nepřeje

V Albert Parku se Velká cena formule 1 jezdí od roku 1996. Red Bull, který byl založený v roce 2005, se jí účastnil celkem šestnáctkrát. Zvítězit ovšem dokázal pouze jednou, a to v roce 2011, kdy protnul cílovou čáru jako první Sebastian Vettel. Melbourne ovšem u červených býků vede v jiné, méně lichotivé statistice. Jezdci týmu tu neviděli cíl celkem devětkrát, což je nejvíce ze všech okruhů v aktuálním kalendáři F1. Trať situovaná zhruba tři kilometry od hlavního města naopak historicky svědčí Ferrari a Mercedesu. Od roku 2014 tady nedokázal vyhrát žádný jiný tým.

Red Bull na okruhu v Albert Parku:

Celkem startů: 16

Vítězství: 1

Pódia: 5

Pole positions: 3

Nejrychlejší kola: 3

Nedokončeno: 9

Piastri závodí doma

I letos budou mít místní fanoušci na startovním roštu svého domácího jezdce. Australana Daniela Ricciarda vystřídal v kokpitu McLarenu krajan Oscar Piastri. Coby rodák z Melbourne zná tamní Albert Park velmi dobře. Jako malý sem chodil hrávat kriket a fotbal.

Od mladého talentovaného pilota, který zářil ve všech juniorských kategoriích, se toho tuto sezonu hodně očekává. První dva závody ovšem nedopadly zdaleka podle představ. V jednom doplatil na technické problémy, v druhém na kolizi. Štěstí v Melbourne by mu mohla přinést helma se speciálním designem, kterou si nechal vyrobit pro tuto příležitost. Zdobí ji australská vlajka a klokan s boxerskými rukavicemi, který drží Piastriho startovní číslo: 81.

Zákaz oslav na pletivu

Tento výjev zná asi každý fanoušek formule 1. Když se do cíle blíží první jezdec, mechanici vítězné stáje vylezou na pletivo podél trati a vítají pilota máváním u cílové čáry. Tyto oslavy, které byly dlouhá léta součástí závodů formule 1, jsou však nyní minulostí. Mezinárodní automobilová federace totiž tradiční rituál zakázala.

Důvodem je chování mechaniků Red Bullu, kteří na prvních dvou letošních závodech lezli údajně až nebezpečně vysoko. Sportovní kodex vydávaný ředitelstvím závodů bude premiérově na Velké ceně Austrálie obsahovat i tuto větu: „Za každé situace je zakázáno šplhat na bezpečnostní oplocení na boxové zdi.“

Výročí pro Lewise a Mercedes

Lewis Hamilton a Mercedes slaví letos pozoruhodný milník. Sedminásobný mistr světa a britská stáj spojili síly přesně před deseti lety. Svůj debut u stříbrných šípů si pilot odbyl právě na Velké ceně Austrálie v roce 2013. Rozhodnutí přidat se k Mercedesu bylo tenkrát považováno za poměrně odvážné. Vždyť stříbrné šípy v sezoně 2012 skončily v poháru konstruktérů až na páté příčce. „Tolik lidí mi říkalo, že dělám špatně. Já ale věděl, že kdybych do toho nešel, litoval bych. Měl jsem pocit, že by to mohlo vyjít a navíc jsem chtěl něco nového. Byl jsem nadšený, že mohu pracovat s novými lidmi a vstoupit do týmu, který měl problémy,“ říká Hamilton, který s Mercedesem v následujících letech hybridní éry získal šest titulů mistra světa a osm pohárů konstruktérů.

Netflix chystá seriál o Sennovi

Po úspěchu seriálu Drive to Survive či dokumentu o Michaelu Schumacherovi přichází platforma Netflix s dalším projektem ze závodního prostředí. Tentokrát půjde o minisérii, která zachycuje kariéru legendárního brazilského pilota Ayrtona Senny. Šest dílů bude mapovat jeho život od počátků závodní kariéry až po tragickou smrt na okruhu v Imole.

Postavu Senny ztvárnil 29letý brazilský herec Gabriel Leone. „Má Sennovo charisma, intenzitu i jemnost. Byli jsme nadšeni, jak dokázal přivést před kamerou Ayrtona k životu,“ chválil umělce brazilský filmař Vicent Amori, který se na snímku podílel. Natáčení probíhalo za podpory Sennovy rodiny. „Má schopnost věrně napodobit Ayrtonovu jedinečnou osobnost. Leone dokázal ztvárnit Ayrtona, kterého jsme jako rodina znali mimo trať,“ uvedla Viviane Senna, Ayrtonova sestra.

