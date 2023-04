Fanouška pořezal kus z Magnussenova monopostu. Další riskovali život

Zatímco se kamery v závěru Velké ceny věnovaly závodníkům, organizátoři měli plné ruce práce s neukázněnými fanoušky. Divákům se během posledních kol podařilo prolomit bezpečnostní opatření a vnikli až k plotu těsně u trati. Někteří na něj začali šplhat, jiní dokonce vstoupili přímo na trať do míst, kudy zrovna projížděly monoposty!

Porušení bezpečnostních opatření už vyšetřují pořadatelé i Světová rada motorsportu. Pořadatelé závodu, který během tří dnů navštívilo rekordních 444 631 lidí, přiznali, že bezpečnostní přípravu podcenili. Za to jim hrozí trest.

Organizátoři se navíc budou muset zpovídat i z toho, proč se některá místa vyhrazená pro diváky nacházela v nebezpečných oblastech. Jeden z fanoušků, který měl místo těsně před druhou zatáčkou, během závodu utrpěl řeznou ránu na paži. Zranění mu způsobily trosky, které v závěru GP odletěly z monopostu Kevina Magnussena.

Will Sweet uvedl v rozhovoru na australskou rozhlasovou stanici 3AW, že během nedělního závodu stál se svou snoubenkou na přeplněném kopci. Když dánský závodník narazil do bariéry, úlomky z vozidla se vymrštili do vzduchu a trefili ho.

„Magnussen letí po trati a najednou mě něco práskne do ruky. Stál jsem tam jak opařený a krvácel,“ líčil Sweet. „Uvědomil jsem si, jak byl ten úlomek velký a těžký. Jedna jeho část byla velmi ostrá. Kdyby mě zasáhl pod jiným úhlem, mohlo to být hrozivé,“ uvědomuje si Australan, kterému údajně nikdo z organizátorů nenabídl pomoc.

„Nikdo nepřišel, aby se na mě podíval. Mluvil jsem jen s milými lidmi v sanitce, kteří se o mě postarali a vzali si moje údaje, ale kromě toho jsem nemluvil s nikým ze závodu. Moje snoubenka byla dost vystrašená a šokovaná,“ dodal s tím, že oblast, ve které stál, byla plná malých dětí.