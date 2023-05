Budeme vyčnívat, hlásí Red Bull. Nový design pro Miami navrhla studentka

Růžová, tyrkysová, fialová. To jsou barvy, které budou o závodním víkendu formule 1 v Miami zdobit monoposty Red Bullu. S nápaditým designem přišla studentka Martina Andriano, jejíž návrh pomohl vybrat šéf stáje Christian Horner.

Red Bull ve své historii představil speciální design pouze šestkrát. Naposledy k tomu došlo v roce 2021 na Velké ceně Turecka. Aby tým vzdal hold svému dlouholetému dodavateli motorů, společnosti Honda, závodil tehdy s bílým lakováním.

Letos červení býci chtějí využít speciální zbarvení hned třikrát. Se zbrusu novým designem plánují přijít na všech Velkých cenách konaných v USA (Miami, Austin a Las Vegas). Nápady mohou zasílat samotní fanoušci prostřednictvím soutěže „Make Your Mark“, kterou Red Bull pořádá.

Pro GP v Miami, která se pojede o tomto víkendu, vyhrála argentinská studentka grafického designu Martina Andrianová. Vítězku určila porota v čele s šéfem týmu Red Bull Christianem Hornerem.

„Myslím, že Martina odvedla skvělou práci. Když to vidíte naživo, vypadá to neuvěřitelně. Určitě na trati vynikneme. Design zachovává étos toho, kdo jsme, ale zároveň tam najdete i prvky, které souvisí s Miami. Jsem zvědavý, co lidé vymyslí pro Austin a samozřejmě Las Vegas,“ uvedl Horner.

Vedle monopostu bude mít speciální zbarvení i helma pilota Red Bullu Maxe Verstappena, který představil přilbu ve světle modrém provedení. Stejný odstín je oficiální barvou Velké ceny Miami a hráčů NFL Miami Dolphins. Tým své domácí zápasy hraje na stadionu Hard Rock Stadium, který se nachází v bezprostřední blízkosti závodního okruhu Miami International Circuit.