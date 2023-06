Leclercův průšvih s helmou. Nikdo nás nekontaktoval, zlobí se rodina legendy

Na začátku všeho byla snaha uctít památku legendárního kanadského závodníka a někdejšího pilota Ferrari Gillese Villeneuvea. Proto si Charles Leclerc nechal speciálně na Velkou cenu Kanady zhotovit helmu ve stejném provedení, jako měl před více než 40 lety právě Gillese.

Když v pátek monacký pilot představil motiv na sociálních sítích, ještě netušil, co tím způsobí. Design je totiž ochrannou známkou a výlučné právo užívat jej má pouze její vlastník. Jelikož slavný pilot zemřel již v roce 1982, právo přešlo na jeho rodinu. S tou však nikdo nic nekonzultoval a ani nepožádal o povolení. Leclerc tak narazil na odpor Gillesova syna Jacquese, mistra světa F1 z roku 1997, který se pohybuje v paddocku jako televizní expert.

„Když jsme v pátek viděli Charlesovu přilbu, bylo to velké překvapení. Nikdo nás v této záležitosti totiž nekontaktoval,“ uvedl. „Když přišel Lewis Hamilton se speciální přilbou inspirovanou Ayrtonem Sennem, rodina do toho byla zapojena. Takhle se to má dělat,“ dodal Jacques rozhořčeně.

Synovi slavného pilota se také nelíbilo propojení designu helmy se současnými sponzory.

„Musíte myslet na ochrannou známku. Máte tu motiv přilby mého otce a na ní jsou sponzoři, kteří s jeho osobou nemají nic společného. Z právního hlediska je to poněkud šedá zóna. Proto by se to vždy mělo konzultovat dopředu, aby se vše provedlo správně. Když jsem si pak povídal s Charlesem, řekl: promiň, to mě vůbec nenapadlo,“ dodal Villeneuve, který ukončil kariéru v F1 po sezoně 2006.

Leclerc měl tak speciální přilbu na hlavě jen ve čtvrtek během prvního volného tréninku. Následující dva tréninky ovšem odjezdil již bez ní. Příběh se ale nakonec přece jen dočkal šťastného konce.

Monacký pilot v pátek osobně zavolal Melanie, sestře Gillese Villeneuve, aby se jí omluvil a celou věc s ní prodiskutoval. „Charles byl velmi milý. Nemáme žádné námitky a podle nás je to pěkná pocta,“ usmívala se Melanie. V sobotní kvalifikaci byl tak Charles opět k vidění s motivem na počest zesnulé legendy a mít ji bude i v dnešním závodě, který startuje ve 20:00.