Vettel znovu usedne do Red Bullu. Verstappen dostal od vedení stopku

Severní smyčka alias Nordschleife je slavná část německého okruhu Nürburgring. Jedná se nepochybně o jednu z nejznámějších a také nejtěžší silničních tratí na světě. Měří přes 20 kilometrů, je úzká, klikatá a téměř neobsahuje únikové zóny. Jelikož ji obklopuje hustá zeleň, vysloužila si mezi jezdci příznačnou přezdívku „Zelené peklo“.

V současné době slouží trať převážně pro vytrvalostní závody. Formule 1 se rozloučila se severní smyčkou poté, co zde v roce 1976 během vážné nehody málem uhořel Niki Lauda. Letos v září by se sem ovšem monoposty měly opět vrátit. Na obávané trati se projedou v rámci exhibice, která bude součástí vytrvalostního závodu seriálu Nürburgring Langstrecken Serie.

Na okruhu by se měly objevit hned dva monoposty Red Bullu a řídit je nebude jen tak někdo. Po devíti letech se do kokpitu červených býků vrátí Sebastian Vettel. Čtyřnásobný mistr světa byl součástí týmu mezi lety 2010-2013 a získal s ním všechny své tituly. Na legendární trati by se měl objevit s monopostem RB7, se kterým se stal šampionem v sezoně 2011. S RB8 z roku 2012 si zase zajezdí Daniel Ricciardo.

Zájem zúčastnit se exhibice projevil i úřadující mistr světa Max Verstappen. Tomu však vedení stáje nápad zatrhlo. Důvod? Šéfové se obávali, že by příliš riskoval. „Chtěl jsem si to vyzkoušet, ale Helmut (Helmu Marko, poradce Red Bullu) mi to zakázal. Věděl, že bych do toho dal všechno a chtěl bych jet úplně na hraně. Opravdu bych si to strašně rád vyzkoušel,“ řekl před startem víkendové Velké ceny Kanady Max Verstappen.

Do větší polemiky se dvojnásobný mistr světa se šéfy týmu prý nepouštěl a jejich rozhodnutí bez dalšího přijal. „Nechtěl jsem dělat problémy. Když jsem se doslechl, že se ta akce chystá, Helmut zrovna seděl za stolem. Hned se na mě podíval a řekl: ‚Ne, ne, ne, ty nepojedeš,“ vyprávěl nizozemský pilot.

Podle oficiálních informací Vettel a Ricciardo absolvují na Nordschleifu jen předváděcí jízdy. Nepředpokládá se tak, že by atakovali nejrychlejší časy. Rekord Severní smyčky drží aktuálně Timo Bernhard, dvojnásobný vítěz 24 hodin Le Mans. Ten s prototypem Porsche 919 Hybrid Evo zvládl přes 20 kilometrů dlouhý okruh zdolat za neuvěřitelných 5 minut a 19,55 sekundy.

„Rozhodně bych to někdy rád zkusil překonat, ale musel bych mít pořádné pneumatiky, ne ty co se používají na předváděcí jízdy. Věřím, že jednou se mi poštěstí a budu se tam moci projet, a to ideálně s monopostem F1. A pokud ne, tak alespoň s GT3,“ doufá Verstappen.