Norris rozbil Verstappenovi trofej. Vás nikam vzít nemůžeme, zní z Red Bullu

Lando Norris a Max Verstappen jsou dobrými kamarády. Jsou podobně staří, do formule 1 vstoupili ve velmi útlém věku a oba žijí v Monaku. „Jediný rozdíl mezi námi dvěma je, že Max má o dva tituly mistra světa víc,“ vtipkuje rád pilot McLarenu.

Právě Norris se v Maďarsku postaral během slavnostního ceremoniálu o pořádné pozdvižení. Po státních hymnách předali organizátoři Velké ceny jezdcům šampaňské a začalo tradiční vzájemné polévání.

Norris má ve zvyku rozbít láhev o pódium, aby ji otevřel, než začne stříkat. To udělal i tentokrát – až na to, že při nárazu spadla z nejvyššího stupně Verstappenova trofej a rozbila se. Oslavy ale pokračovaly bez ohledu na to, co se stalo. Na záběrech bylo vidět, jak se Norris několikrát nervózně na rozbitou trofej ohlédl, zatímco šampaňské teklo proudem.

Oficiální twitterový účet McLarenu se za neopatrnost svého jezdce omluvil. Účet týmu Red Bull na to zareagoval s humorem: „Nemůžeme vás nikam vzít! Ale jsme rádi, že jste tam s námi. Budeme potřebovat lepidlo.“

Rozesmáté fotky Verstappena s rozbitými kousky v ruce však vypovídají o tom, že Norrisovi jeho klukovinu odpustil. Ostatně trofej z Hungaroringu za první místo má doma už z loňského roku.