Expert o F1: Projekt Max se zúročil, Aston si vystřílel trumfy. Co Pérez?

Co zatím říkáte na tak dominantní průběh sezony?

„Je to další éra, jakou měl v minulosti Michael Schumacher s Ferrari, Sebastian Vettel s Red Bullem a Lewis Hamilton s Mercedesem. Většinou to bývají takové čtyřletky až pětiletky. No a tentokrát přišel fantasticky připravený Red Bull. Takto to v motorsportu zkrátka chodí. Druhá věc je, že se červeným býkům začíná zúročovat projekt Max Verstappen. Všechno si to úplně perfektně sedlo dohromady. Max je rychlý, nedělá chyby a dokáže z auta vytěžit maximální potenciál.“

Vítězství v podání Maxe Verstappena vypadají jednoduše – sedne do rychlého auta a doveze ho do cíle…

„Pokud chcete vyhrávat, potřebujete rychlé auto. Vidíme to třeba u Lewise Hamiltona. Je to sice mistrovský jezdec, ale nesedí v mistrovském autě. O titulu si tak v této sezoně může nechat jen zdát. V minulosti měli ten samý problém třeba i Sebastian Vettel nebo Kimi Räikkönen. Na druhou stranu podívejte se na Sergia Péreze. Má stejné auto jako Max, ale stále víc se s ním trápí. Není to tedy zdaleka jen o tom, že máte spolehlivý a rychlý monopost.“

Sergiu Pérezovi se letos tolik nedaří a na jeho hlavu se v poslední době snáší čím dál větší kritika. Jaký myslíte, že bude jeho další osud?

„Red Bull od něj očekává, že bude kvalitně zastávat roli týmové dvojky. Pokud to splní a v šampionátu skončí na druhém místě za Verstappenem, není ho v podstatě za co kritizovat. Jenže poslední Velké ceny se Pérez docela trápí a nerozumí si s autem. Začátek mu sice docela vyšel, ale když se na to podíváme historicky, týmové dvojky vždycky měly první část sezony poměrně silnou. Bylo to tak třeba i v případě Valtteriho Bottase a Lewise Hamiltona. V půlce sezony se to ale vždycky začne lámat na stranu jedničky. Lidé z týmu vědí, že jednička má o něco lepší schopnosti a tak ji začnou více podporovat. Přizpůsobí tomu jezdci vývoj auta, detaily, setup…. Nůžky se tedy začnou víc a víc rozevírat.“

Pérez má smlouvu i na nadcházející sezonu. Kdo by jej podle vás mohl v budoucnu nahradit?

„Příští rok končí kontrakt Carlosi Sainzovi i Charlesi Leclercovi. Máme tam šikovně rozjetého Piatriho, kterému extrémně stoupá kredit na trhu jezdců. Je tam třeba i Lando Norris… Podle mě právě takový formulí 1 nepopsaný papír, jako je Piastri, mohl do tandemu s Maxem Verstappenem zapadnout. Tyto debaty jsou ale vždycky jen spekulace. Nikdo do hlav manažerů ani pilotů nevidí.“

Hodně diskutovaným tématem první půlky sezony byl vyhazov Nycka de Vriese z AlphaTauri. Tým se ho po pouhých deseti Velkých cenách rozhodl nahradit Danielem Ricciardem.

„Chtěli načas vyzkoušet někoho nového a Nyck jim padl do rány. Sám jsem s ním kdysi závodil a známe se i trochu osobně. Je to perfektní a univerzální pilot. Na formuli 1 si ale přece jen potřebujete zvyknout, což mu úplně neumožnili. Nemluvě o tom, že se jezdilo většinou na tratích, které neznal. Je mi líto, že mu to takto trošku pokazilo kariéru a renomé. Na druhou stranu byl to takový typický tah Red Bullu a dalo se to očekávat. Je to přístup, který vychází od poradce týmu Helmuta Marka. Vzpomeňte si třeba na Alexe Albona nebo Pierre Gaslyho. Ti se taky protočili na pár Velkých cenách, a když hned nesplnili očekávání, nemilosrdně je vyhodili pryč, což se negativně podepsalo na jejich kariéře.“

Začátkem sezony se slibnými výkony blýskl Aston Martin, ale v současné době to vypadá, jako by jim došel dech. Čím to?

„Ve formuli 1 funguje rozpočtový strop. Týmy nemůžou utrácet tolik peněz jako dřív. Aston Martin přišel s kompletním balíkem upgradů na začátku sezony, a měl tak výhodu. Teď už ale nemá takovou možnost zlepšovat se dál. Trumfy už si vystřílel. Teď tedy přichází čas ostatních, kteří se začínají dotahovat. Čím déle dokážete počkat s nasazením balíku vylepšení, tím komplexnější balík dokážete poskládat. Máte totiž více informací, více jste natestovali a máte více nakoukané soupeře. Konkurence tedy začíná Aston postupně válcovat. Druhý aspekt je, že se přechází na charakterově trošku jiné tratě. Měli jsme hodně městských a specifických okruhů, teď už nás čekají ty trochu standardnější.“

Red Bull loni překročil rozpočtový strop. Jako trest přišli o čas, který mohli strávit v aerodynamickém tunelu. Myslíte, že to tým v druhé části sezony nějak poznamená?

„Vůbec ne, tohle je nemůže ohrozit. Red Bull má tak dobře vyvinuté auto a mají tak obrovský náskok, že jim to bude do konce této sezony úplně stačit. Klidně už se můžou soustředit na vývoj auta na příští rok. Být na místě konkurence, vlastně bych se toho trošku obával. Pokud totiž Red Bull už žádné vylepšení nepřinese, je to znak toho, že už se maximálně soustředí na auto pro příští rok, které bude zase o krok dál naproti ostatním.“

Jaký tým se podle vás v následující půlce sezony dokáže ještě zlepšit?

„Vezmu to naopak. Upřímně u Ferrari už neočekávám, že by tento rok udělali nějaký mílový krok vpřed. Aston Martin ještě možná donese jeden vývojový balík, ale zřejmě je to taky už nějak extrémně nevystřelí. Takže vylučovací metodou mi vychází, že McLaren a Mercedes. McLaren nám párkrát v posledních závodech vyskočil. Je vidět, že jim balík upgradů funguje. Oscar Piastri se taky pořádně vyšvihl. Podle mě v druhé části opět uvidíme i silný Mercedes, který bude patrně rychlý na těch okruzích, na kterých mu to šlo loni.“

Lewisi Hamiltonovi letos končí smlouva a stále nemá podepsanou novou. Jak to podle vás bude s jeho kariérou pokračovat?

„Myslím, že prodloužení s Mercedesem je už téměř hotová věc. Muselo by se stát něco velmi nepředvídatelného, aby Hamilton nepokračoval. Myslím si, že kdyby chtěl skončit, vědělo by se o tom. Zkrátka bychom si všimli, že se děje něco jinak. Vzpomeňte si loni na Sebastiana Vettela. Většina lidí už to tušila ještě před tím, než to oznámil. Chystal si na to půdu. Zabýval se nejrůznějšími environmentálními projekty a dával všemožné signály, že jeho život už není jen o závodění. Proto si myslím, že zpráva o tom, že Lewis Hamilton končí kariéru, by nepřišla ze dne na den. S jeho kariérou a tím, co znamená pro formuli 1 jeho jméno, očekávám, že jeho odchod bude velmi pompézní.“

Pohár konstruktérů:

1. Red Bull 503

2. Mercedes 247

3. Aston Martin 196

4. Ferrari 191

5. McLaren 103

6. Alpine 57